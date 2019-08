Enfermedades desatendidas: qué son y por qué son un tema central en salud

La Fundación Mundo Sano organizará un simposio abierto con el objetivo de difundir esta situación y conocer los determinantes sociales de estas patologías

Tal como su nombre lo indica, las enfermedades desatendidas son aquellas que reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de la salud pública porque los afectados carecen de influencia política. Así lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), que además asegura que las poblaciones más pobres, residentes en zonas rurales remotas, barrios suburbanos marginales o zonas de conflicto, suelen ser las más afectadas por estas patología, que persisten cuando hay pobreza y se concentran de forma casi exclusiva en las poblaciones pobres del mundo en desarrollo.



Por los motivos mencionados, no hay estadísticas fiables en relación a estas afecciones, lo cual ha dificultado los esfuerzos por mejorar si situación. Lo que sí se sabe es que más del 70% de los países y territorios afectados por estas enfermedades tienen economías de ingresos bajos o medios-bajos.



El dengue, la rabia, la lepra, la enfermedad de Chagas, las helmintiasis transmitidas por el suelo, la cisticercosis, entre otras, son algunas de las enfermedades que se encuentran dentro de este grupo. La mayoría de ellas comparte su relación con la insalubridad del agua y a las malas condiciones de vivienda y saneamiento.



Para abordar esta temática y tratar de encontrar una solución al problema, la Fundación Mundo Sano realizará el "XIX Simposio Internacional sobre Enfermedades Desatendidas". El encuentro se llevará a cabo, el 21 y el 22 de agosto, de 8.30 a 18:00 horas, en el Cultural de la Ciencia (C3). Se trata de una actividad abierta y no arancelada, a la que cualquier interesado puede inscribirse hasta el 20 de agosto.



El objetivo del evento, que contará con la participación de más de treinta científicos, profesionales de la salud y técnicos, de Argentina y el exterior, es analizar y presentar nuevas estrategias para enfrentar los determinantes sociales de estas enfermedades.



La apertura del Simposio estará a cargo del Dr. Lino Barañao, Secretario de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación de la República Argentina; la Dra. Miriam Burgos, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles, y la Dra. Silvia Gold, Presidenta de la Fundación Mundo Sano.



Además, algunos de los disertantes serán la Dra. Mirta Roses Periago, Directora Emérita de la Organización Panamericana de la Salud y miembro del Consejo Asesor de Mundo Sano y la Dra. Orielle Solar, catedrática de la FLACSO y de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile quienes se referirán a los "Determinantes Sociales en Inequidad en las Enfermedades Desatendidas".



Uno de los principales temas será "Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos: Triquinosis, Brucelosis y Síndrome Urémico Hemolítico ¿son enfermedades desatendidas?", que abordarán, entre otros, Ricardo Rodríguez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Jorge Bolpe, de Zoonosis Rurales de la Provincia de Buenos Aires; Néstor Jacob del Hospital Argerich y Fernando Goldbaum de INMUNOVA.



Habrá también un "Taller para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas (ETMI PLUS)", que cerrará la edición XIX con representantes del Hospital General de Agudo Carlos G. Durand, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz.