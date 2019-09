Llegó a Buenos Aires una cobertura de salud de alta calidad y menor costo: conocé Staff Médico

En la situación económica que atraviesa la Argentina esta empresa del Grupo SanCor Salud busca posicionarse como una alternativa para los más afectados

La Argentina vive, hoy en día, momentos complicados, signados principalmente por la incertidumbre económica, la recesión y una inflación que llega a los bolsillos de todos. Esa situación, dentro de cada hogar, se traduce en cambios de hábitos, de consumo e incluso de estilo de vida.



El cuidado de la salud es, más allá del contexto, un aspecto importante, que nadie quiere descuidar, pero lo cierto es que los costos se incrementan y, en muchos casos, se dificulta el acceso o la continuidad en una cobertura prepaga.



Desde el Grupo SanCor Salud vieron esta situación con preocupación y decidieron tomar una postura activa, mirando a los afiliados y pensando en cómo ofrecer una opción que se adapte a cada uno de ellos. Así, lanzaron Staff Médico, una cobertura de salud alternativa que busca posicionarse en el segmento del mercado más afectado por la coyuntura económica.



Staff Médico nació hace casi dos años como una opción de costos más accesibles y con la excelencia de la que gozan todos los planes SanCor Salud. La novedad es el desembarco en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en Moreno y en Florencio Varela, dado que la compañía ya ofrece sus servicios en varias ciudades del país, como Salta, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Además, en la presentación, el director comercial de la empresa, Daniel González, afirmó que aspiran a "seguir creciendo y abrir cuatro sedes más en otros puntos del país para mediados del próximo año".



Esta nueva apertura acompaña el objetivo que la empresa se ha puesto para 2023, momento en el que apuntan a llegar a los 750 mil asociados. Actualmente, SanCor Salud tiene alrededor de medio millón de afiliados, es decir, de personas que depositan allí el cuidado de su salud, y aspira a lograr que más argentinos lo hagan. "La meta que planteamos tiene que estar basada en estrategias y fundamentalmente en la fidelización y en la satisfacción de los asociados", enfatizó Fernando Werlen, director general de la compañía.

Aunque puede parecer que la coyuntura no acompaña, SanCor Salud y Staff Médico consideran que es una oportunidad para continuar ofreciendo servicios de alta calidad y, de ese modo, cuidar la salud de quienes confían en ellos.



En este sentido, es importante destacar que no se trata de una cobertura parcial, como suelen aparecer en contextos de crisis. "Todos los planes cubren las prestaciones que se encuentran en el Programa Médico Obligatorio(PMO) y mantienen la excelencia de cualquiera de las opciones de SanCor Salud", asegura González. La única diferencia es que las opciones son más acotadas, lo cual implica que el afiliado podrá elegir entre una menor cantidad de entidades de salud y de profesionales. De este modo, la compañía puede mantener la calidad y los asociados, recibir un servicio óptimo. Asimismo, todas las alternativas que hoy en día tiene SanCor Salud también están disponibles para quien elija Staff Médico -la app y el alta online, por ejemplo-.



Los costos son el elemento central al momento de seleccionar una cobertura. Por eso, Staff Médico ofrece planes cuyo valor es alrededor de 25% más bajo que las opciones más básicas de SanCor Salud. Así, se aseguran de que quienes tienen dificultades para acceder a planes de precios más elevados puedan sentirse considerados y tengan la chance de elegir una prepaga.



La salud no se negocia y la compañía lo sabe. La situación económica argentina es cambiante, pero con estas opciones la cobertura de salud está garantizada.