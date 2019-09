¿Qué es la cetoacidosis y por qué los diabéticos deben tener especial cuidado?

Se trata de una complicación severa de esta enfermedad, que se da como consecuencia de la producción de niveles elevados de ácidos presentes en la sangre

Los pacientes diabéticos deben cuidar especialmente su salud, ya que su enfermedad puede complicarse de distintas maneras. Desde el momento en que se les diagnostica su afección, los especialistas indican cuáles son los principales cuidados que debe tener la persona, más allá del tratamiento médico que debe seguir.



La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones más graves de la diabetes; ocurre como consecuencia de que el organismo produce niveles elevados de unos ácidos presentes en la sangre denominados cuerpos cetónicos.



El trastorno aparece cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina. Cuando el metabolismo funciona de manera adecuada, la insulina desempeña una función crucial en el paso de la glucosa —una fuente de energía principal para los músculos y otros tejidos— a las células. Si la cantidad de insulina es insuficiente, el organismo comienza a descomponer las grasas para obtener energía. Es por este proceso que se produce una acumulación de ácidos denominados cuerpos cetónicos en la sangre. Con el tiempo, si el trastorno no se trata de manera adecuada, este tipo de células provocan cetoacidosis diabética.



¿Es posible darse cuenta cuando aparece esta complicación?



Los signos y síntomas que desencadena suelen presentarse rápidamente, a veces incluso dentro de las 24 horas. En algunos casos, en pacientes que desconocen que son diabéticos, este conjunto de manifestaciones puede ser el primer indicio de que tienen diabetes.



La sed excesiva, la necesidad de orinar con una frecuencia exagerada, las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal son algunos de los principales síntomas de la cetoacidosis diabética. También es frecuente que el paciente refiera sentir debilidad o fatiga, falta de aire, aliento con olor a fruta y confusión.



El nivel alto de azúcar en sangre -hiperglucemia- y los niveles altos de cuerpos cetónicos en orina son otros indicadores de que la persona está atravesando este proceso, aunque no son variables que pueda detectar en su hogar.



Es fundamental que todas las personas diabéticas tengan en cuenta este conjunto de manifestaciones. De esta forma, será posible consultar a un especialista de manera rápida cuando aparezcan y se disminuirán los riesgos para la salud.



Las causas de la aparición de esta complicación son diversas.



Una de ellas puede ser una infección u otra enfermedad que provoquen que el organismo produzca niveles más elevados de determinadas hormonas, como la adrenalina o el cortisol. Estas hormonas contrarrestan el efecto de la insulina, lo cual puede desencadenar un episodio de cetoacidosis diabética.



También puede aparecer por un problema con la terapia de insulina; si los tratamientos de insulina no se administran o se aplican en forma inadecuada, el sistema puede quedar con una cantidad muy reducida de insulina y esto puede ocasionar cetoacidosis diabética.



Aunque es una complicación severa, es importante tener en cuenta que se puede prevenir, sobre todo en aquellos pacientes que ya conocen su condición de diabéticos y pueden controlarse. Para ello, es clave comprometerse a cuidar la salud una vez diagnosticada la enfermedad. Llevar una alimentación saludable y hacer actividad física a diario son factores fundamentales para alcanzar ese objetivo; de la misma manera, tomar la medicación indicada también lo es.



Es clave, además, controlar el nivel de azúcar en sangre. Es recomendable hacerlo al menos tres o cuatro veces al día y con más frecuencia si la persona está enferma o estresada.

Actualmente, existen kits de venta libre para controlar el nivel de cuerpos cetónicos en orina, un análisis que puede indicar rápidamente si la persona está atravesando una cetoacidosis. En caso de sospechar que se padece este trastorno -y disponer del kit, por supuesto- es importante hacer el análisis.