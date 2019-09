¿Qué es el síndrome de Asperger y cómo afecta a quienes lo padecen?

Se trata de una afección que se ubica dentro de los trastornos del espectro autista, que afectan a uno de cada 160 niños, según la OMS

En los últimos días la cara de una adolescente sueca comenzó a aparecer en los medios y redes sociales de todo el mundo. Se trata de Greta Thunberg, de 16 años, que comenzó hace tiempo su militancia en relación a la ecología y a las consecuencias severas que el cambio climático tiene sobre el planeta y la salud de sus habitantes. Además, circuló un video en el que la joven se muestra angustiada, triste, realmente afectada por la situación que actualmente vive la Tierra; a partir de eso, las repercusiones fueron inmediatas y las burlas estuvieron a la orden del día.



Lo cierto es que la joven padece una afección conocida como Síndrome de Asperger, un trastorno neurobiológico que forma parte de un grupo denominado trastornos del espectro autista (TEA), que comparten algunas características entre sí.

En sí mismo, el síndrome de Asperger se caracteriza por la presencia de interacciones sociales deficientes o inadecuadas, obsesiones, patrones del habla extraños y otras peculiaridades o rarezas características. Quienes la padecen, en general, muestran poca expresividad facial y tienen dificultades para leer el lenguaje corporal de los demás; pueden desarrollar rutinas obsesivas y presentar una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales -por ejemplo, les puede molestar una luz que a los demás no les afecta, pueden taparse los oídos para no oír los ruidos fuertes del entorno o pueden preferir llevar prendas de ropa de un solo tipo tejido-.



En la mayoría de los casos, las personas que lo padecen son capaces de moverse adecuadamente en la vida cotidiana, pero tienden a ser inmaduras desde el punto de vista social, por lo que muchas veces pueden ser vistas como raras o excéntricas. En este sentido, cabe destacar que en edades más jóvenes es posible que los individuos sufran situaciones de bullying por compañeros del colegio u otros niños con quienes comparten su vida.



Asimismo, es frecuente que los pacientes presenten intereses limitados y preocupaciones peculiares, que incluso pueden ocupar la totalidad de su tiempo y hacer que desarrollen una obsesión a su alrededor.



Cuando llegan a la edad adulta suelen tener problemas para mostrar empatía hacia los demás y siguen presentando dificultades en sus interacciones sociales.



La sintomatología de este tipo de trastornos no es tan definida como sucede en otras patologías, como una gripe, por ejemplo. Dado que los límites entre una afección del espectro autista y otra son difusos y todas comparten características, no siempre se llega a un diagnóstico certero desde el primer momento. No obstante, es posible afirmar que los niños con síndrome de Asperger pueden presentar una serie de signos y síntomas que faciliten la detección.



Tal como se mencionó, las interacciones sociales mínimas o inadecuadas, las conversaciones que siempre tratan sobre sí mismos en vez de los demás y el lenguaje "programado", "robótico" o repetitivo, son manifestaciones frecuentes. A su vez, la falta de "sentido común" -algo que parece una característica que comparten todos los seres humanos-, los problemas para leer, escribir y con las matemáticas y las obsesiones sobre estímulos complejos, como determinados patrones visuales o determinadas melodías, pueden indicar la existencia de este trastorno.



Por último, las capacidades cognitivas no verbales por debajo de la media, acompañadas de capacidades cognitivas verbales entre estándar y por encima de la media, los movimientos torpes, y los comportamientos y gestos peculiares o extraños, son síntomas comunes de Asperger.



Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los niños con autismo, los que tienen síndrome de Asperger pueden no presentar ningún retraso en el desarrollo del lenguaje y suelen tener buena gramática y un vocabulario desarrollado a edades tempranas. De todos modos, es típico que presenten trastorno del lenguaje, ya que tienden a ser excesivamente literales y tienen problemas en el uso del lenguaje en contextos sociales.



Los niños con síndrome de Asperger no suelen presentar retrasos evidentes en el desarrollo cognitivo. A pesar de que pueden tener problemas para concentrarse y organizarse y presentar capacidades bien desarrollados en algunas áreas y deficitarias en otras, su inteligencia se suele encontrar en la media y a veces o por encima de la media.