Alerta para quienes "vapean": las autoridades de salud de California pidieron que dejen de hacerlo

Según explicaron, en los últimos meses muchas personas han sufrido patologías que sospechan están relacionadas al cigarrillo electrónico

El hábito de vapear, tanto de manera inicial como para dejar de fumar el cigarrillo tradicional, se ha difundido ampliamente a nivel mundial. Sobre todo las personas más jóvenes lo utilizan como primer hábito, lo cual implica que no fumaban previamente y comienzan a usar este tipo de dispositivos electrónicos.



Sin embargo, aunque parece que solo es vapor con distintos gustos y resulta inofensivo, aparentemente no lo es. Los funcionarios de salud de California advirtieron el martes que quienes tienen este hábito deberían dejar de vapear inmediatamente. Al hacerlo, se suman a un conjunto de expertos en salud que aconsejan tomar precaución sobre el uso del cigarrillo electrónico luego de un fuerte aumento de enfermedades pulmonares severas relacionadas con el hábito.



Desde Estados Unidos han informado que cientos de personas han sido hospitalizadas en todo el país con graves afecciones pulmonares, que se sospecha fueron causadas por el uso de vaporizadores, tanto de nicotina como de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. En California, ha habido dos muertes debido a las enfermedades, así como 90 personas que han sido hospitalizadas, indicaron las autoridades.



"Estamos viendo algo que no hemos visto antes", afirmó la Dra. Charity Dean, directora del Departamento de Salud de California, en una declaración reciente. Además, agregó que "hay numerosos factores desconocidos en este momento, y debido a la incertidumbre de la causa exacta, es nuestra recomendación que los consumidores se abstengan de vapear hasta que la investigación haya concluido".



De acuerdo a la información publicada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de cinco millones de jóvenes de Estados Unidos consumen cigarrillos electrónicos y una cuarta parte de ellos son estudiantes de secundaria. Puntualmente en el Estado de California se estima que los dispositivos de vapeo son el producto de tabaco más utilizado en la región y más del 80% de los adolescentes de secundaria los utilizan para consumir tabaco.



Es por eso que durante las últimas semanas la agencia gubernamental ha estado investigando una serie de síntomas graves, como dolor torácico, dificultad para respirar y vómitos, asociados con los cigarrillos electrónicos. Aunque afirman no estar seguros de la causa exacta de los problemas, la evidencia sugiere que algo en los cartuchos líquidos que usan los vaporizadores ha estado entrando en los pulmones de los consumidores y causando daño.



Lo cierto es que al menos 530 personas han desarrollado una misteriosa enfermedad pulmonar vinculada con el vapeo en todo el país, informaron el 17 de septiembre los medios locales, citando una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés). Es importante tener en cuenta dos tercios de los casos se produjeron en personas de entre 18 y 35 años de edad.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha iniciado una investigación sobre el uso de los cigarrillos electrónicos paralela a la de salud pública liderada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), de acuerdo a lo publicado por el diario The Washington Post. El informe periodístico apuntó que los datos iniciales mostraban que muchas personas tenían un historial de uso de cigarrillo electrónico con productos como el tetrahidrocannabinol (THC). Otras, añadió el diario, dijeron haber usado tanto nicotina como THC, unas solo nicotina, mientras que algunas admitieron haber recurrido al mercado negro o a productos ilícitos del THC.



De acuerdo con el diario, expertos de la industria de la marihuana han advertido que en el mercado negro se emplean sustancias para espesar el aceite de THC, entre ellas un derivado conocido como acetato de vitamina E. Sin embargo, los investigadores no han identificado algún producto o sustancia como responsable subyacente de la enfermedad, aunque sospechan de alguna forma de exposición química.



Los gobiernos de todo el país han estado tratando de tomar medidas contra los cigarrillos electrónicos. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, pidió una prohibición de cuatro meses para todas las ventas de productos asociados al vapeo. La ciudad de San Francisco, en California, había ya adoptado en junio una prohibición similar, mientras que los estados de Michigan y Nueva York prohibieron a principios de mes los cigarrillos electrónicos saborizados.



El martes, los supervisores del Condado de Los Ángeles consideraron una prohibición de los productos de cigarrillos electrónicos con sabores, los cuales, según los expertos, pueden servir como una puerta de entrada a la nicotina para los niños. "Esta acción rápida es exactamente el tipo de protección que nos gustaría ver", dijo el director de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Americana del Cáncer, Primo Castro, en una declaración. "No se equivoque - la industria trata descaradamente de maximizar las ganancias mientras sus clientes sufren muerte y enfermedad, y los contribuyentes locales continúan pagando la factura de las enfermedades relacionadas con el tabaco".



Unos 3,6 millones de estudiantes de secundaria usaron productos de vapeo en Estados Unidos en 2018, un aumento de 1,5 millones respecto al año anterior.