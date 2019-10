1 de cada 4 personas muere por trombosis: qué es y cómo prevenir esta patología

Argentina se sumó al Día Mundial de la Trombosis con el objetivo de concientizar a la población sobre cómo prevenirla

A nivel mundial, la trombosis es responsable de 1 de cada cuatro muertes, al tiempo que está relacionada a algunos tipos de cáncer y a ciertas patologías autoinmunes.

Por eso, la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) estableció el Día Mundial de la Trombosis, que nuclea a médicos, científicos, asociaciones profesionales y grupos de pacientes de más de 100 países. Todos ellos se reúnen en torno a un objetivo común, que es generar conciencia acerca de la magnitud del problema relacionado a la trombosis para poder disminuir las muertes prevenibles y las graves consecuencias que genera anualmente este trastorno de la salud en todo el mundo.



¿Qué es la trombosis?



Se trata de una patología que se origina a partir de la formación de un coágulo, sea en una vena o una arteria, que obstruye parcial o totalmente el flujo sanguíneo. Es el mecanismo que tienen en común el infarto de miocardio (IAM), el accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y el tromboembolismo venoso (TEV).



Si bien cada caso tiene sus características particulares, lo cierto es que muchas veces estos cuadros pueden prevenirse. Sin embargo, es importante aclarar que una vez que aparecen requieren atención médica urgente por el riesgo que implican, tanto de discapacidad como de causar la muerte.



Si bien el infarto y los ACV son ampliamente conocidos, no ocurre lo mismo con el tromboembolismo venoso. Sólo en Europa, medio millón de personas mueren a causa de esta patología cada año, una cifra que supera al conjunto total de defunciones a causa del SIDA, cáncer de mama, de próstata y accidentes de tránsito. Es por esto que resulta imprescindible generar conciencia en la población sobre los síntomas que rodean a la trombosis, al igual que sobre sus factores de riesgo y la necesidad de consulta rápida ante su sospecha.



Es esencial tener en cuenta que la trombosis venosa puede afectar a personas de todas las edades, sexo, clases sociales o etnias.



Cabe destacar, además, que más de dos tercios de los casos de trombosis venosa se dan en los propios centros asistenciales, durante internaciones prolongadas o por cirugías inmovilizadoras, como reemplazo de cadera o rodilla, cirugía abdominal mayor y cirugías neurológicas, como las de cerebro o de médula espinal.



Se sabe además que la trombosis venosa profunda asociada con internaciones es la principal causa de discapacidad en países de bajos o medianos recursos y la segunda causa de internación más frecuente en países con recursos altos, por encima de la neumonía y de las infecciones producidas por el uso de catéteres y por eventos adversos farmacológicos.



Las medidas principales para reducir el impacto de la trombosis consisten en recibir un diagnóstico y tratamiento temprano en aquellas personas con síntomas, y llevar a cabo conductas de prevención en quienes no presentan síntomas pero que se encuentran en riesgo de sufrir este tipo de coágulos.



La trombosis puede constituir, además, un síntoma de otras condiciones de salud. Aunque los motivos no están del todo claros, algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes están asociados con un riesgo mayor de trombosis. Así, el cáncer aumenta entre 4 a 6 veces el riesgo de padecer una trombosis venosa y, por ende, cualquiera de sus consecuencias.



Además, las estadísticas sugieren que entre el 10 y 20% de los con pacientes que padecen cáncer complicarán su evolución con un evento de trombosis y tendrán 4 veces más riesgo de padecer un nuevo evento trombótico dentro del año y de complicaciones por embolia de pulmón. Asimismo, la embolia de pulmón es la segunda causa de muerte en los pacientes oncológicos.



Por todos los motivos mencionados, la prevención y la detección precoz de esta patología son elementos esenciales para poder evitar sus consecuencias severas. En Argentina, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (Grupo CAHT) impulsa el Día Mundial del la Trombosis, con actividades de difusión pública y capacitación médica que tendrán lugar en todo el país. Se trata de una sociedad científica sin fines de lucro que congrega a médicos, bioquímicos, biólogos y técnicos dedicados al estudio de las enfermedades de la coagulación de la sangre.