1 de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer de mama: la importancia del chequeo anual

Octubre es el mes de concientización sobre esta patología, que representa el 31% de todos los tumores en la población femenina

El cáncer de mama es el más frecuente en la población femenina, dado que representa el 31% de todos los tumores que se presentan en este grupo. Así, se estima que una de cada ocho mujeres que alcancen la edad de 85 años habrá desarrollado un cáncer de mama en el curso de su vida.



Además, es importante tener en cuenta que ocupa el primer lugar entre las causas de muerte por cáncer en la mujer adulta. "Si bien al momento la información sobre morbilidad es escasa, se estima que en Argentina aparecen entre 10.500 y 21.000 casos nuevos de este tipo de cáncer cada año", señala en Dr. Miguel Bensadón, especialista del staff de Medicus.



Sin embargo, a pesar de los impactantes números, es necesario tener en cuenta que se trata de un tipo de cáncer que, detectado en su etapa inicial, tiene altas probabilidades de curación. Es aquí donde cobran importancia los controles, chequeos y exámenes específicos, al igual que la prevención y el cuidado en el día a día.



El primer punto a tener en cuenta es la prevención primaria, que es el conjunto de recomendaciones que hacen a un estilo de vida saludable. "La dieta con bajo contenido de lípidos, el aumento de la actividad física, no fumar, haber tenido lactancia materna, entre otros, son factores que se engloban dentro de lo que se conoce como prevención primaria", ejemplifica el experto.



Luego aparece la prevención secundaria, que apunta al diagnóstico precoz de cualquier tipo de patología mamaria, al igual que sucede en otras áreas de la medicina. Se trata de la herramienta más efectiva para lograr la reducción de la mortalidad generada por el cáncer de mama.



El Dr. Bensadón explica que "los beneficios de realizar una mamografía han sido demostrados en numerosos estudios desde mediados de los años 80 a la fecha". En

dichos estudios se ve una reducción del índice de mortalidad por cáncer de mama en por lo menos un 25%, lo cual quedó de manifiesto en la población de 50 años o más, y en los últimos años, gran parte de las sociedades científicas internacionales recomiendan comenzar el control mamográfico a partir de los 40 años en forma anual.

Además, es importante que todas las mujeres sepan cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer una patología mamaria y, puntualmente, un cáncer de mama. No obstante, es importante señalar que la mayoría de las mujeres que lo sufren no tienen factores de riesgo identificables. Los más importantes son el sexo femenino y la edad; a mayor edad, mayor riesgo de padecer esta patología.



Por su parte, la historia familiar es otro de los elementos que puede aumentar las probabilidades de desarrollar cáncer de mama. "Los familiares en primer grado con cáncer de mama triplican las posibilidades de padecer el mismo cáncer, sobre todo si se ha diagnosticado en edad premenopáusica", indica el especialista de Medicus. Cabe mencionar, de todos modos, que la presencia de cáncer de mama en familiares de 2o grado también aumenta el riesgo; aproximadamente el 8% de todos los casos de cáncer de mama son hereditarios.



Otro de los factores de esta lista es la historia personal. Las enfermedades benignas de la mama como las lesiones proliferativas no atípicas, la hiperplasia atípica, el carcinoma

de mama previo, y el carcinoma de endometrio son también factores de riesgo. Esto significa que toda persona que haya padecido alguna de las afecciones mencionadas tiene más chances de desarrollar un cáncer de mama. Dentro de la historia personal también están la menarca precoz -antes de los 12 años-, la menopausia tardía - después de los 55 años- y la nuliparidad. Esto es así porque el riesgo de cáncer de mama está en relación con el estímulo estrogénico y un mayor número de ciclos ovulatorios. A su vez, el uso de estrógenos o de combinaciones de estrógenos y progestágenos durante más de 5 años se considera factor de riesgo.



También hay hábitos asociados a más chances de desarrollar cáncer de mama. El consumo excesivo de alcohol y grasas, la obesidad, e inactividad física, pueden contribuir a esta situación.



¿Se puede hacer algo para prevenir el cáncer de mama?



La respuesta es sí; así como hay factores de riesgo, hay otros que se constituyen como protectores del cuerpo y que pueden contribuir a la prevención de esta enfermedad.

"La multiparidad, tener el primer embarazo antes de los 30 años, la lactancia, la ovariectomía premenopáusica, hacer ejercicio físico en mujeres jóvenes, y el consumo de frutas y vegetales, son algunos de los elementos que pueden actuar de manera protectora", afirma el Dr. Bensadón, de Medicus.



El autoexamen mamario también puede ser útil en este sentido; todas las mujeres, a partir de los 20 años, pueden comenzar a realizarse su autoexamen mamario una vez por mes. Cabe aclarar que el mejor momento para realizarlo es al tercer o cuarto día posterior a la menstruación.



Más allá del examen que se practique cada una, siempre es importante concurrir anualmente al médico especialista para que pueda hacer el examen clínico mamario, al igual que el control mamográfico -a partir de los 40 años en mujeres asintomáticas y sin antecedentes personales o familiares-.



La ecografía mamaria es un control que también puede servir para detectar de manera precoz cualquier patología que pueda sufrir la mujer; es de especial utilidad en mamas mamográficamente densas, complementando y disminuyendo los falsos negativos de la mamografía.



MEDICUS TE INVITA: Seminario "Todo lo que necesitás saber sobre enfermedades mamarias", a cargo del Dr. Miguel Bensadón. Miércoles 16 de octubre, 18.30hs. Centro Medicus de Salud Mental, Juncal 2184 - CABA.