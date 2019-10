Aprendé a cuidar la salud de tu familia con una app: qué es SOS Respira

La aplicación está disponible para celulares y enseña cómo actuar con rapidez ante una obstrucción de la vía respiratoria por un alimento u objeto

La mayoría de las personas ha escuchado, o ha vivido, la situación de que alguien se atragante mientras come y se dificulte cada vez más su respiración. Lo cierto es que los atragantamientos suceden con mucha más frecuencia de la que se conoce y, en general, las personas que están cerca no saben cómo actuar. En Argentina se producen cientos de muertes por año por este motivo, al igual que sucede en otras partes del mundo, aunque las estadísticas no sean precisas.



Por eso, Fundación MAPFRE, junto a la Fundación Cardiológica Argentina lanzó una aplicación móvil que tiene como principal objetivo concientizar acerca de esta situación y de cómo actuar ante un atragantamiento. SOS RESPIRA está disponible para Android y iOS y apunta a que la mayor cantidad de personas posible sepa cómo realizar de forma adecuada la maniobra de Heimlich, que consiste en la compresión abdominal para liberar el conducto respiratorio.



Concretamente con la aplicación, los usuarios aprenderán a identificar y responder ante una obstrucción de la vía respiratoria, en víctimas de todas las edades, incluyendo adultos, niños o lactantes.



La obstrucción por un cuerpo extraño o atragantamiento se produce cuando algún alimento u objeto queda atrapado de forma accidental en las vías respiratorias, impidiendo que el aire pase a los pulmones. El reconocimiento precoz de la situación y la actuación rápida de los testigos puede evitar la asfixia de la víctima y un fatal desenlace. El atragantamiento es una emergencia médica que requiere un tratamiento inmediato. La mayoría de las obstrucciones son leves, pero otras pueden hacer que la víctima entre en paro cardiorrespiratorio por falta de oxígeno y fallezca.



Maru Botana, Ximena Sáenz, Jimena Monteverde, Mauricio Asta, Paco Almedia y Alejandra Temporini, son los referentes de la gastronomía argentina que forman parte del video de la campaña que busca difundir en Argentina el conocimiento de la maniobra y concientizar sobre esta problemática. Es importante destacar que en hogares, restaurantes y bares suceden la mayoría de los casos de atragantamiento en adultos y el hecho de saber actuar con rapidez o no, marca la diferencia entre la vida y la muerte.



Además, durante lo que queda de 2019, se realizarán capacitaciones en espacios públicos, a través de instructores de la entidad que además de enseñarle a la gente que se acerque cómo hacer las maniobras, entregarán folletos descriptivos de las maniobras y alentaran a bajar la APP, a fin de concientizar y llegar a la sociedad a través de distintas acciones.



S.O.S. Respira es una iniciativa de Fundación MAPFRE que se inició en España en 2016 donde las muertes por atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural.

En Argentina, la inhalación e ingesta accidental de alimentos u otros objetos que causan obstrucción del tracto respiratorio ocasionaron 56 muertes en menores de 5 años en 2017, y 69 en 2016, siendo la tercera de causa externa de muerte, luego de los accidentes de tránsito, los ahogamientos y sumersión accidental, según la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.



Cabe recordar que en agosto de 2018 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dictaminó la LEY 15051* para exhibir carteles explicativos sobre cómo efectuar la "Maniobra de Heimlich", en los establecimientos gastronómicos y educativos de la provincia.



Según la Sociedad Argentina de Pediatría la ingestión de cuerpos extraños es un accidente muy frecuente en la infancia. La mayoría ocurre en niños entre los 6 meses y 3 años de edad por la curiosidad característica de esta etapa de reconocer y explorar objetos que, al llevarlos a la boca, en cualquier descuido pueden ser ingeridos.

Cientos de personas sufren una situación de atragantamiento - tanto bebés, niños como adultos - saber cómo actuar ante esa situación sumamente angustiante para el afectado y su entorno en el instante del episodio puede ayudar a salvar a una vida.



Desde la Fundación Cardiológica Argentina aseguran que "anticiparse a los hechos y estar preparado para actuar se vuelve fundamental para poder afrontar situaciones no esperadas. Es por ello que apoyamos este tipo de iniciativas. Ante un incidente o emergencia doméstica, los primeros auxilios permiten la intervención justa y a tiempo de las personas que nos rodean, y tratar muchas situaciones que de lo contrario se complicarían".



¿Cómo prevenir un atragantamiento?



En los bebés y niños pequeños es importante mantener los objetos chicos fuera de su alcance. Elementos como bolitas, piedras, tachuelas, globos, entre otros, deben estar lejos de sus manos, dado que es común que se los lleven a la boca y podrían atragantarse con ellos.



También es fundamental evitar que los chicos caminen, corran o jueguen con alimentos o juguetes en la boca.



A la hora de las comidas es clave supervisar a los niños pequeños y evitar en menores de 4 años alimentos que pueden atascarse en la garganta como salchichas, nueces, trozos de carne, trozos de queso, uvas, caramelos duros o pegajosos y pochoclos.



En adultos es importante cortar los alimentos en porciones pequeñas y masticar la comida en forma lenta y completamente, especialmente si usa prótesis dental.



Asimismo, se recomienda evitar reírse y hablar mientras se mastica y traga y tratar de no ingerir mucho alcohol antes y durante las comidas.