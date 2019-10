¡Atención vapers! Esta puede ser la consecuencia de fumar frecuentemente

Es una patología muy poco habitual, pero que tiene una recuperación total casi en el 100% de los casos si el diagnóstico es temprano

La moda de "vapear" llegó a la Argentina hace tiempo y está cada vez más presente entre los jóvenes. De alguna forma, se comporta como el cigarrillo algunos años atrás, ya que resulta "canchero" usar ese tipo de dispositivos en ciertos círculos sociales.



Sin embargo, recientemente han aparecido una serie de estudios que aseguran que ese hábito no es inocuo, sino todo lo contrario. Lo que hasta ahora se pensaba que era apenas algo de vapor en los pulmones resultaría ser perjudicial para la salud en el corto plazo. En Estados Unidos diversas instituciones han advertido acerca de la necesidad de dejar de usar los dispositivos que se conocen como vapers, precisamente por los daños que pueden generar en los pulmones.



En los últimos días, el primer caso de estas características apareció en Argentina, donde un joven fue internado por utilizar un vaper. La patología que se le diagnosticó fue proteinosis alveolar pulmonar (PAP), una entidad poco frecuente pero con signos muy particulares e identificables. La característica central es la acumulación de una cantidad excesiva y anormal de material proteico rico en lípidos en los alvéolos, que se encuentran en los pulmones; en algunos casos también se pueden acumular en la vía aérea periférica, aunque no siempre sucede.



A nivel mundial es una afección con muy baja incidencia; se estima que se presenta en 0,36 casos por millón de habitantes. Es por eso que todavía no se tiene demasiada información acerca de la proteinosis alveolar más que casos aislados en distintas partes del mundo.



En más del 90% de los casos se presenta en personas previamente sanas y, en general, sin antecedentes hereditarios ni de exposición ambiental u ocupacional. No obstante, es necesario considerar que entre el 5 a 10% de los casos están asociados a alteraciones del ambiente o a exposición a ciertos elementos nocivos.



Así, la exposición a polvos o químicos, los procesos infecciosos - como algunos tipos de neumonía, por ejemplo-, y el inmunocompromiso -en general, asociado a patologías como linfoma o leucemia mieloide-, pueden provocar esta afección.



En general, aparece con mayor frecuencia entre los 30 y los 50 años, aunque los casos reportados abarcan desde la infancia hasta la edad senil, en donde cerca del 60 a 80% de los pacientes son hombres. Además, es una patología que se se presenta principalmente en fumadores.



El síntoma más característico es la disnea, es decir, la dificultad para respirar, que tiende a progresar de manera gradual y lenta. También es común que el paciente tenga tos, que suele ser seca, es decir, sin ningún tipo de secreción. El dolor en la zona del pecho, la pérdida de peso y la febrícula intermitente pueden ser manifestaciones de esta condición, pero no son tan frecuentes como los mencionados anteriormente.



El diagnóstico se suele hacer a través de una radiografía de tórax, donde el paciente presenta anomalías debidas a la acumulación del material lipoproteico en el espacio alveolar. Cabe mencionar que la tomografía computada de alta resolución también puede contribuir a la detección de la proteinosis alveolar.



Es importante tener en cuenta que es una afección que se puede tratar. El tratamiento se conoce como "lavado pulmonar", que implica la remoción del material acumulado en los alvéolos con repetidos lavados con solución salina, una técnica que fue descripta en los años ´60. Actualmente se realiza con anestesia general y muestra una mejoría clínica, fisiológica y radiológica en más del 84% de los casos después de la primera intervención terapéutica, con un periodo libre de síntomas variable, pero que en promedio es de unos 15 meses antes de la recurrencia sintomática de la patología.