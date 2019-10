Roemmers, insatisfecho con Macri y Cristina, a pesar del incremento en su fortuna

El laboratorio es uno de los que más factura a nivel nacional y la revista Forbes valuó el patrimonio de su dueño en US$ 1.800 millones

El laboratorio Roemmers es uno de los más conocidos a nivel nacional. Está presente en todo el país con medicamentos como Optamox, Lotrial, Taural y Sertal compuesto, entre muchos otros que se pueden comprar en cualquier farmacia.



Así, es una de las compañías del sector que más factura, junto con Bayer -de origen alemán- y Gador -de origen argentino-.



A pesar de ello, uno de sus dueños, Alejandro Roemmers, declaró recientemente que "no les ha ido tan bien ni con Macri ni con Cristina". La contundente declaración se dio en el marco de una entrevista para el programa Pasaron cosas, que se emite en Radio con vos (FM 89.9). En aquel momento, el empresario señaló que existen otras alternativas desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral.



No obstante, los datos difundidos por la revista Forbes no se condicen con las afirmaciones del dueño del laboratorio argentino. Según la publicación estadounidense el patrimonio de Alberto Werner Heinz Roemmers -padre de Alejandro- fue estimado en US$ 1.800 millones.



Además, es necesario considerar que en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri las ventas de medicamentos al mercado interno y externo de producción nacional y la reventa de los importados, fueron millonarias. Desde 2016 -primer año de macrismo- hasta el segundo trimestre de 2019 - de acuerdo a los últimos datos disponibles de Indec- la facturación del sector ascendió a USD 19.700 millones.



En este contexto cabe destacar que solo en el primer año de gobierno de Macri, la compañía, que vende medicamentos como Sertal compuesto, Lotrial y Taural, facturó $ 6.167 millones. Además, recientemente compró los laboratorios Almos y la filial Sidus en Paraguay, adquisiciones que le significaron una inversión de U$S 20 millones, de acuerdo a lo informado por el portal Pharmabiz.