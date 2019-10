ANMAT, una vez más: prohibió un chocolate vegano y un producto médico

Las decisiones se comunicaron este lunes a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó dos medidas drásticas en relación a un producto alimenticio y uno médico.



Este lunes, a través del Boletín Oficial, prohibió la comercialización en todo el país de un chocolate semi-amargo relleno con dulce de almendras. El nombre comercial del artículo es "Le Choc", y pertenece a la marca Felices Las Vacas (RNPA Expte. N° 2906-16855/19, Elaborado por Lógica Natural SRL - RNE N° 02-035165"). Los motivos de la decisión aparecen como consecuencia de una denuncia que recibió el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) porque el producto "habría generado una reacción alérgica en un menor de edad sensible a la leche, huevo y nuez".



La Disposición 8707/2019 indica que ANMAT tomó la decisión de quitar del mercado a todos aquellos productos de este tipo "que no cuenten con la adecuada declaración de alérgenos en la rotulación".



Por otro lado, el organismo de control prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todas las variantes y medidas del producto médico rotulado como "Bracket Yoka Ortho". La medida se mantendrá hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica.



En relación a los motivos, la Disposición 8710/2019 asegura que "toda vez que se trata de un producto médico no autorizado por esta Administración, no se puede asegurar que éste cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos, por lo que reviste riesgo sanitario para los eventuales usuarios".