ANMAT prohibió una serie de productos para celíacos: cuáles son y por qué

El organismo de control comunicó la decisión a través de su web oficial, donde detalla las causas y motivos precisos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó el retiro del mercado de una serie de productos alimenticios. Cabe mencionar que algunos de ellos eran libres de gluten, es decir, aptos para pacientes celíacos.



Los artículos en cuestión son dos marcas de aceite de girasol. Una de ellas, de la marca Nuevo Corazón, es libre de gluten, mientras que el otro es de la marca Corazón, pero no es apto para celíacos.



De acuerdo a lo comunicado por ANMAT, la medida fue adoptada luego de que la Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL) del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires realizara acciones de fiscalización, a partir de una denuncia recibida. Allí se concluyó que se trata de alimentos falsificados en los que no es posible verificar su origen o las materias primas utilizadas, ni su proceso de elaboración. Además, los números exhibidos de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) también son falsos.



Por dichos motivos, el organismo de control recomendó a la población -particularmente a quienes padecen celiaquía- que se abstengan de consumir estos productos. Al mismo tiempo, pidió a quienes los comercializan que dejen de hacerlo.



Por otro lado, ANMAT también procedió a retirar del mercado en forma preventiva a todos los "productos rotulados como: Panificados libres de gluten marca Palluzzi, domicilio Calle 16 N° 4402, Est. Elab. Exp: N° 2263, Est. Prov. 4015-4/2015". La razón es que no se encuentran autorizados ante el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), como así tampoco se encuentra la solicitud de inscripción de los mismos en trámite.



Al igual que en el caso anterior, la medida se adopta a partir de dos denuncias recibidas que "originaron las acciones de fiscalización y gestión de riesgo realizadas por la Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL), del Ministerio de Agroindustrias de la Provincia de Buenos Aires, en el establecimiento y sobre los mencionados productos".