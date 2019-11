¿Test de cáncer de cuello uterino en casa? Desarrollaron una prueba que podría tener alta efectividad

Se trata de una prueba de orina que podría ampliar el diagnóstico de este tipo de cáncer; es similar al Papanicolau y no requiere una visita al médico

Cuando se habla de cáncer de cuello de útero, la prevención se constituye como un elemento clave. Cada vez son más las campañas de concientización acerca de lo importante que es prevenir la aparición de esta patología. En este sentido, también se constituyen como esenciales los controles diagnósticos periódicos, dado que la detección temprana de esta enfermedad es clave para tratarla.



Hasta ahora la única manera de diagnosticar el cáncer de cuello uterino -al igual que otras patologías relacionadas- era a partir de una visita al ginecólogo. Además de los exámenes físicos y las indicaciones de estudios particulares -como ecografía ginecológica y mamaria, o mamografías, entre otros-, el especialista se encarga de tomar una muestra del tejido del cuello del útero para hacer el Papanicolau. A partir de ese análisis, es posible saber si la mujer tiene tejido maligno o no y si es necesario iniciar algún tipo de tratamiento o hacer nuevos controles.



Sin embargo, recientemente se publicó una investigación que asegura que esta prueba se podría hacer de manera casera. Es importante tener en cuenta que, de ser efectiva, ayudaría a más mujeres a controlar su salud y podría contribuir al aumento de diagnósticos de cáncer de cuello uterino.



Científicos de la Universidad Queen Mary de Londres le pidieron a 600 mujeres que proporcionaran muestras de orina juntadas por ellas mismas para su análisis con un test que fue definido como un potencial punto de inflexión.



Los resultados, que se presentaron en la Conferencia del Cáncer del Instituto Nacional de Investigación del Cáncer (NCRI), sugirieron que el método podría desarrollarse para que sea efectivo, de modo que podría llegar a ser muy popular.



¿Cómo funciona?



Una de las responsables del desarrollo de la prueba, a la que llamaron test S5, explica que mide los cambios químicos que se detectan en las muestras de orina o fluidos vaginales para medir el riesgo de que la mujer padezca cáncer. Así, un alto puntaje sugiere que hay un riesgo creciente de que exista una lesión precancerosa.



En el estudio realizado en Londres, el S5 pudo distinguir exitosamente qué mujeres tenían lesiones precancerosas diagnosticadas con la forma de detección convencional.



No obstante, es necesario aclarar que esta prueba todavía no está lista para su difusión masiva. La especialista asegura que el test deberá probarse en más de 10.000 mujeres para que sus resultados se puedan considerar con mayor fuerza.



Así, cree que este tipo de sistemas caseros podrían estar disponibles en cinco años, al menos en Reino Unido, para mejorar la detección y evitar que algunas mujeres se sometan a pruebas innecesarias.



Cabe mencionar que esto no significa que el Papanicolau vaya a desaparecer como prueba diagnóstico, ya que ha mostrado una altísima efectividad a lo largo de los años. Este tipo de procedimiento seguirá realizándose en instituciones de salud y consultorios médicos, pero la prueba casera podría ser una opción más para algunas mujeres.



La prueba de Papanicolau tiene como objetivo detectar signos tempranos del cáncer conocidos como pre-cáncer que pueden tratarse para intentar prevenir la enfermedad. Aunque se recomienda a todas las mujeres con cuello uterino entre 25 y 64 años, muchas mujeres evitan hacerla, por motivos particulares en cada caso.



El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de patología oncológica más frecuente en la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en 2018 hubo 570.000 nuevos casos, que representaron el 7,5% de la mortalidad femenina por cáncer. Un dato a destacar: de las aproximadamente 311.000 muertes que provoca cada año, más del 85% se producen en las regiones menos desarrolladas del mundo.



Las medidas preventivas y de diagnóstico temprano podrían contribuir a mejorar esta situación. Un test casero, más sencillo y que no requiera una consulta médica, entonces podría ser muy efectivo en este sentido.