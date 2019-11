La adicción a los videojuegos ya es un problema mundial: qué hizo China para detenerla

Recientemente la OMS la declaró como trastorno mental con el objetivo de alertar a la población acerca de sus potenciales riesgos

Pocos meses atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la adicción a los videojuegos como un trastorno mental de manera oficial. El Trastorno por uso de videojuegos (o 'Gaming disorder'), su nombre formal, fue aceptado dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS durante la 72ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, Suiza.



Desde enero de 2022, esta resolución entrará en funcionamiento en todos los países miembros del organismo mundial, que son más de 190.



Como consecuencia de esta determinación algunas organizaciones han comenzado a prestar mayor atención a esta afección y han focalizado sus esfuerzos en prevenir su desarrollo. En este sentido, China es uno de los primeros países que toma una medida activa en la prevención de la aparición de la adicción a los videojuegos. A partir de ahora, el país asiático comenzó a restringir la industria de videojuegos para reducir el aumento de la miopía en los niños. ¿Cómo? La medida esencialmente apunta a que los menores de 18 años ya no puedan jugar videojuegos de noche. El gobierno del país asiático impuso un "toque de queda" que impide que los jóvenes en ese rango de edad jueguen a través de internet entre las 10:00 pm y las 8:00 am.



Pero no solo eso. El veto también restringe a 90 minutos el tiempo que los niños y adolescentes pueden jugar en los días entre semana y a tres horas durante los días de fines de semana y vacaciones.



Además del tiempo, la restricción también contempla el dinero que los jugadores menores de edad pueden gastar en este campo. Quienes tengan entre 8 y 16 años solo podrán gastar hasta 200 yuanes -alrededor de 29 dólares- al mes. Los más grandes, aquellos que tienen entre 16 y 18 años, pueden gastar el doble, es decir 400 yuanes -cerca de 51 dólares- en sus cuentas de juego.



Es importante destacar que China es el segundo mercado más importante de videojuegos a nivel mundial. Por eso, esta medida podría tener un impacto fuerte en la industria, sobre todo porque los niños y adolescentes son un público importante para ella.



Sin embargo, esta medida no es una sorpresa. En 2018, el gobierno anunció el establecimiento de una regulación de videojuegos debido a las preocupaciones sobre el aumento de miopía en menores. Esto se hizo con el objetivo de limitar el número de nuevos videojuegos online y crear un sistema de restricción por edad.

Ese mismo año, China puso fin a las aprobaciones de nuevos videojuegos, que duraron nueve meses, lo cual impactó fuertemente en los ingresos de la industria.



Algunas de las compañías de videojuegos más poderosas respondieron de manera proactiva, pero la aplicación y la verificación confiable de edad siguen generando preocupaciones.



¿Cuánto daño pueden generar los videojuegos?



El Trastorno por uso de videojuegos es caracterizado por la OMS como "un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea", esto se manifiesta a través del "deterioro en el control sobre el juego; incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria; y continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas."



Además, la organización internacional señala que "el patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento". En algunas personas, los videojuegos se han convertido parte de su vida, pero no de forma sana, sino que gracias a ellos, los jugadores olvidan realizar otras actividades o hasta descansar.



Cabe destacar que ahora que la adicción a los juegos es oficialmente un desorden, las naciones miembros de la OMS tendrán que contemplar el tratamiento y las medidas de prevención para su promulgación para 2022, que es cuando esta clasificación entra en vigencia.



Más allá de la adicción a los videojuegos, también ha sido comprobado que la exposición a pantallas -como celulares, tablets o computadoras- puede llegar a ser nociva para la salud visual de las personas, sobre todo de los más chicos. Esto es así porque los dispositivos emiten un tipo de luz -la luz azul, para la que muchos celulares actualmente han incluido un filtro- cuya exposición prolongada podría ser el origen de algunas patologías oculares -como la miopía, por ejemplo-.



Sin embargo, en ambos campos todavía se están realizando estudios en manos de expertos, con el objetivo de probar científicamente el impacto de los videojuegos en la visión y en la salud mental de quienes los utilizan como forma de entretenimiento.