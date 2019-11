"Vapers", en la mira nuevamente: la Asociación Médica Estadounidense pidió prohibir su uso

Ante una tendencia creciente en su consumo, la entidad tomó la decisión de solicitar esta medida ante tribunales y legisladores estatales y federales

El consumo de productos relacionados al cigarrillo electrónico ha crecido en los últimos años a nivel mundial, pero con particular intensidad en los países occidentales. Un producto que apareció, años atrás, como un recurso para dejar el cigarrillo tradicional y prevenir sus potenciales daños en la salud, actualmente se ha transformado en una puerta de entrada al consumo de nicotina, una sustancia altamente adictiva. Esta situación se torna particularmente alarmante cuando se analiza quiénes consumen este tipo de productos, que en gran medida son adolescentes y adultos jóvenes.



En este contexto, y como consecuencia de los efectos que ha producido en muchos usuarios alrededor del mundo, la Asociación Médica Estadounidense (AMA) pidió una prohibición inmediata de todos los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo al alertar de los peligros probados de su consumo.



El organismo adoptó esta postura radical en una reunión de formulación de políticas en San Diego con el objetivo de peticionar ante las autoridades estatales y federales para frenar su uso.



Para reforzar su postura, la AMA citó un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos por parte de adolescentes menores de edad. El grupo de médicos afirmó que el reciente brote de enfermedades pulmonares en los Estados Unidos relacionado con el vapeo reimpulsó la medida y que el brote ha arrojado luz sobre el hecho de que tenemos muy poca evidencia sobre las consecuencias para la salud a corto y largo plazo de los cigarrillos electrónicos y los productos de vapeo.



En anteriores ocasiones la institución había buscado prohibiciones de sabores y anuncios de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, se trata de un negocio creciente y de una industria que no dejará de presionar para continuar vendiendo sus productos.



Por su parte, desde la Asociación Estadounidense de Vapeo, un grupo de defensa pro-vapeo, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han dejado en claro que su enfoque "no es productos de vapeo de nicotina comprados en la tienda, sino cartuchos de aceite de THC contaminados ilícitos vendidos por drogas distribuidores".



Cabe destacar que la solicitud de AMA exige la prohibición de productos de vapeo no aprobados para ayudar a las personas a dejar de fumar. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha sido revisado o aprobado para ese uso por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).



Desde la Agencia, aseguraron que están comprometidos a hacer todo lo posible para evitar que los niños usen productos de tabaco y continuará desarrollando un enfoque de políticas que se alinee con esa preocupación.