¿Es saludable o perjudicial para la salud el consumo de lácteos? La opinión de los expertos

Las guías alimentarias y los especialistas aconsejan su consumo frecuente, al igual que sucede con otros productos de origen animal

El consumo de leche de vaca -al igual que de todo el resto de los alimentos de origen animal- ha estado en el centro del debate en los últimos años. Y seguirá allí por un tiempo.



¿Leche sí o leche no? La realidad es que cada persona elige qué come, cómo se alimenta y qué productos deja afuera de su dieta en función de sus preferencias, sus gustos, sus principios y convicciones. Más allá de estos motivos, lo cierto es que desde el punto de vista nutricional se recomienda el consumo de todo tipo de alimentos, tanto de origen animal -entre los que se encuentran los lácteos, pero también las carnes- como vegetal.



Por eso, las guías alimentarias -entre ellas las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA)- incluyen entre sus recomendaciones el consumo de lácteos, entre los que se encuentra la leche de vaca. Entre otros consejos también se encuentran la ingesta de diversos tipos de carne, de vegetales, y la toma de dos litros de agua cada día.



Según esta guía, es necesario incluir tres porciones al día de leche, yogur o queso, lo cual implica que se pueden sumar a cualquiera de las comidas del día. Además, la guía aconseja elegir quesos blandos antes que duros, al igual que aquellos que tengan menor contenido de grasas y sal. De esta manera, la persona se garantizará una alimentación más sana y mantendrá un cuerpo más saludable.



De acuerdo a la guía citada, los alimentos de este grupo son fuente de calcio y necesarios en todas las edades, algo que ha sido puesto en duda en diversas ocasiones.



Es importante tener en cuenta que las guías argentinas mencionadas están dirigidas a toda la población argentina sana mayor de 2 años y brindan recomendaciones nutricionales para lograr una alimentación saludable.



Según los especialistas, sus recomendaciones surgen de un análisis detallado de la totalidad de la evidencia científica disponible, representativa y de elevada calidad metodológica. De este modo, logran brindar recomendaciones para la toma de decisiones de alta calidad para orientar a la población.



Recientemente, las entidades que reúnen a profesionales de la Nutrición, miembros de la comunidad científica y académicos, difundieron un comunicado en el que expresan su preocupación acerca de la aparición de información falsa o que no está corroborada por especialistas. Al igual que sucede en otras áreas de la salud -como la estética, el deporte e incluso la medicina misma-, en la nutrición hay mucha información que no emana de profesionales del área y que puede impactar negativamente en la salud de quien la tome si no se trata con cuidado. Dentro del área de la nutrición puntualmente, el consumo de lácteos es uno de los temas de los que hay más cantidad de datos y de opiniones diversas. Esto responde al auge de las dietas y estilos de vida vegetarianos y veganos, que han aparecido con mucha fuerza en los últimos años, de la mano de la concientización ambiental y la defensa de los derechos de los animales.