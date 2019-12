De preservativos a gomitas elásticas de escritorio: cómo es la alergia al látex

Se trata de una reacción a ciertas proteínas que se encuentran en dicho material, el que se fabrica a partir del árbol de caucho

Aunque no es tan frecuente, la alergia al látex es una condición real. Afecta al 1% de la población general, según una publicación del portal Medwave, pero el porcentaje de sensibilización aumenta entre 3% y 16% en grupos de riesgo, como el personal de salud, en los que fluctúa entre 2% y 7%.



La alergia al látex es una reacción a ciertas proteínas que se encuentran en el látex de caucho natural, que es un producto fabricado a partir del árbol de caucho.



Aquellas personas que tienen alergia al látex suelen tener los síntomas después de tocar productos hechos de látex o que lo tengan en su composición. También es probable que la alergia se manifieste si la persona inhala partículas de látex liberadas al aire cuando alguien se quita los guantes de látex.



Tal como sucede con otras reacciones de estas características, los síntomas pueden manifestarse de leves a intensos. Por un lado, porque no todas las alergias son iguales, es decir que tienen distintos niveles de intolerancia a la sustancia. Por otro, porque no todos los productos la contienen en la misma cantidad.



Los síntomas leves son picazón, enrojecimiento de la piel y urticaria o erupción cutánea. Si bien son molestos, lo cierto es que no suelen ser perjudiciales para la salud general de la persona. Simplemente basta con detener la exposición y eventualmente tratarlo con alguna crema que haya sido recetada por un especialista.



Los síntomas más graves son mucho más molestos para la persona y pueden poner en riesgo la salud, como sucede con otras alergias -a los frutos secos, a algunas frutas- que se manifiestan en forma más intensa.

Estornudos, rinitis - "agua en la nariz"-, ojos llorosos y con picazón, irritación en la garganta, dificultad y un silbido al respirar, y tos son los síntomas que aparecen como consecuencia de la exposición al látex en los pacientes alérgicos.



La reacción alérgica más grave es la anafilaxia, que puede llegar a ser mortal. La reacción anafiláctica se manifiesta inmediatamente después de la exposición al látex en aquellas personas sumamente sensibles, pero rara vez ocurre en la primera exposición.



Se suele manifestar con síntomas similares a los de las alergias más graves, a los que se le suma el descenso en la presión arterial, la pérdida del conocimiento, la confusión y los mareos.



La causa de la alergia al látex es que el sistema inmunitario identifica el látex como una sustancia perjudicial y activa determinados anticuerpos para combatirlo. Cuando se expone al látex, entonces, estos anticuerpos hacen que se libere histamina y otras sustancias químicas al torrente sanguíneo, que son los que producen las reacciones mencionadas.



Es importante mencionar que hay algunos alimentos que tienen los mismos alergenos que tiene el látex. La palta, la banana, las castañas, el kiwi y el maracuyá son algunos de ellos. Esto significa que es probable que las personas que padecen esta afección pueden también ser alérgicos a esos alimentos, pero no siempre es así.



La única forma de prevenir las reacciones es evitar los productos hechos de látex. Los preservativos regulares, los globos, los guantes de examinación y los guantes de cocina son los más conocidos, pero hay un gran grupo de artículos que puede contener esta sustancia.



Algunos tipos de alfombras, los juguetes de caucho, las bolsas de agua caliente, las tetinas para mamaderas, algunos pañales descartables y las gomas elásticas también se encuentran dentro de este grupo. Otros son las gomas de borrar, los diafragmas, las antiparras de natación, los mangos de raquetas y las empuñaduras de bicicletas y motos, los estetoscopios, los tubos para medicación endovenosa, las jeringas, los respiradores, los discos de electrodos y las máscaras quirúrgicas.



Actualmente, puesto que se conoce esta condición, hay muchas opciones alternativas para paciente que la padecen. Los guantes sin látex y lo preservativos son dos de las más importantes por la frecuencia con la que se utilizan dichos productos.