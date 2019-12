3 motivos para no usar pirotecnia en el festejo de Año Nuevo

Desde hace varios años las campañas de concientización en contra de esta forma de entretenimiento han ido en aumento

Las fiestas de fin de año y la pirotecnia siempre han ido de la mano; es una de las formas clásicas de celebrar la llegada de la navidad y el cambio de año, e incluso es un espectáculo que muchas personas salían a ver a partir de las doce de la noche.



Sin embargo, hace algunos años comenzaron a aparecer campañas de concientización en contra de su uso. Los motivos son diversos, y cada campaña utiliza como bandera el que le parece más importante, pero lo cierto es que todos son atendibles y merecen atención.



Impacto en personas con autismo



Aunque los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son muchos y no todos tienen la misma sintomatología, la mayoría de ellos comparte la sensibilidad a ciertos estímulos, sobre todo auditivos. El ruido que hacen los fuegos artificiales y otros tipos de pirotecnia puede resultar muy perjudicial para quienes padecen este tipo de afecciones, y más aún si son niños.



Alguien con autismo puede padecer una crisis de ansiedad y de estrés a partir de estímulos tan intensos -y tan poco frecuentes- como los que suelen tener lugar en las fiestas de fin de año. Es común que los pacientes se estresen, se pongan tensos, lloren y griten muy fuerte, al tiempo que intenten taparse los oídos para evadir el estímulo que les molesta.



Es importante tener en cuenta que en los casos más extremos pueden llegar a provocarse lesiones a sí mismos, precisamente por la crisis de estrés que les provocan el ruido y las luces. Además, aquellos pacientes que tienen tendencias epilépticas, pueden tener convulsiones como consecuencia de este tipo de estímulos.



Actualmente hay una gran cantidad de instituciones relacionadas a patologías como el TEA que hacen campañas de concientización para desalentar el uso de pirotecnia en los festejos de fin de año. El objetivo es dar a conocer el nivel de impacto que tiene sobre la salud de las personas que padecen algún trastorno de dichas características y que de ese modo las personas dejen de celebrar con fuegos artificiales.

Riesgo de lesiones



La pirotecnia es, a fin de cuentas, un explosivo. Esto implica que aunque parezca un juego no lo es, que su uso conlleva riesgo de quemaduras y otro tipo de lesiones, y que para utilizarla es necesario saber hacerlo.



Las quemaduras que se pueden producir a partir del uso de pirotecnia son diversas. Desde lesiones de primer grado, que se tratan en forma ambulatoria y no tienen riesgo de dejar secuelas, hasta otras más severas, que incluso pueden requerir internación y que pueden acabar en consecuencias irreversibles para el cuerpo.



En cualquier caso, es fundamental concurrir a un servicio de guardia apenas se produjo la lesión, incluso si no parece de gravedad. Las quemaduras son un tipo de herida que suele avanzar con el tiempo, es decir, que una vez que la zona estuvo expuesta al calor los tejidos ya se lesionaron y continuará avanzando por unas horas. Este punto es importante, dado que una quemadura que puede parecer leve al principio, horas después puede haber avanzado y resultar más severa de lo que aparentaba.



Es esencial tener especial precaución con los niños, que son quienes se encuentran más indefensos con el uso de la pirotecnia. Los especialistas recomiendan evitar todo tipo de fuego artificial cerca de ellos, así como evitar que los manipulen.



Impacto en animales



Los animales tienen especial sensibilidad a los sonidos, puesto que su oído está más desarrollado que el de la especie humana. Es por eso que cualquier ruido que una persona escuche, un animal lo siente con mucha más intensidad.



La pirotecnia es particularmente ruidosa y puede generar una crisis de estrés en un perro, gato u otros animales, sobre todo en aquellos que no están habituados. La ansiedad que padece el animal puede provocar reacciones inesperadas, como que intente escapar de su casa, que se refugie en lugares de los que luego no puede salir, e incluso que ataque a quienes lo quieran agarrar para contenerlo o ayudarlo.



Por eso, se recomienda no utilizar pirotecnia cerca de las mascotas, y tratar de tenerlos en un lugar donde otras personas tampoco lo hagan. Asimismo, se aconseja no dejarlos solos cuando se sabe que en el lugar habrá ruidos pirotécnicos, ya que pueden sufrir severamente cuando escuchen ese tipo de ruidos.



Desde hace años las asociaciones protectoras de animales hacen campañas de concientización para comunicar la importancia de no usar pirotecnia cerca de los animales, precisamente por el daño que les hace.