Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para prevenir siete tipos de cáncer

Según una investigación publicada recientemente, la actividad física podría contribuir a evitar la aparición de algunas patologías oncológicas

Actualmente es indudable que la actividad física es uno de los pilares de una vida saludable. Junto con otros factores como la alimentación y los hábitos sanos puede contribuir a la buena salud.



Además de contribuir a que la persona se sienta bien física y mentalmente, ayudan en la prevención de una serie de patologías -cardíacas, cardiovasculares, neurológicas, óseas, entre otras-.



En este sentido, un estudio publicado recientemente indica que el ejercicio físico podría contribuir a la prevención de siete tipos de cáncer. Publicado en la revista Journal of Clinical Oncology, analizó las costumbres de 750.000 personas durante 10 años. Al cabo de ese análisis los especialistas llegaron a la conclusión de que la actividad física reduce el riesgo de desarrollar siete tipos de cáncer, un efecto que, además, es más acusado cuanto más movimiento incorpore uno a su rutina.



Del estudio participaron 20 investigadores de universidades de Suecia, Australia y Estados Unidos, así como del Centro Nacional del Cáncer y hospitales del país de América del Norte.



Este grupo de científicos ha comprobado que 2,5 horas de ejercicio aeróbico -como correr, nadar y montar en bicicleta- o entre 2,5 y 5 de actividad moderada -son actividades como caminar a un ritmo rápido- disminuyen las probabilidades de tener cáncer de mama, de colon, de endometrio, de riñón, de hígado, mieloma y linfoma no Hodgkin.



Los científicos han estudiado la asociación entre la actividad física y 15 tipos de la enfermedad en personas de Estados Unidos, Europa y Australia, y han concluido que la mitad puede prevenirse con el ejercicio. En concreto, han observado que reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama entre el 6 y el 10%; entre el 11% y el 17% en el de riñón; del 14% al 19% en los casos de mieloma; del 18% al 27% en los de cáncer de hígado; del 11% al 18% cuando se trata de linfoma no Hodgkin; del 8% al 14% si la enfermedad afecta al colon y del 10% al 18% si el tumor aparece en el endometrio.



Es importante tener en cuenta que, según los resultados alcanzados por la investigación, la protección es distinta para hombres y para mujeres. Puntualmente, la reducción del riesgo de sufrir cáncer de colon fue detectada solo en los hombres, y la del linfoma no Hodgkin solo fue visible en las mujeres estudiadas.



La relación entre el ejercicio y el cáncer no es nueva, "hace tiempo que sabemos que la actividad física está asociada con un riesgo menor de desarrollar cáncer de colon y mama", dice el artículo. Pero cuánto tiempo de ejercicio y de qué tipos de cáncer protege es difícil de determinar, por eso se enfocaron en saber qué hábitos llevaban los participantes. Así, buscaron establecer un tiempo promedio de ejercicio recomendado para prevenir la aparición de este tipo de patologías.



Cabe destacar que el nuevo análisis aporta datos contundentes, pero también tiene limitaciones. Una de las más importantes es que los datos que han cuantificado el ejercicio se obtuvieron a partir de diarios que escribieron los participantes, y se limitaron al tiempo de ocio; esto significa que la actividad física no fue constatada por los científicos. De ahí surge la siguiente limitación, que es que el estudio fue meramente observacional, es decir que los autores no tuvieron contacto con los pacientes, sino que dedicaron su trabajo a observar los comportamientos y cruzar datos.