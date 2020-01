Cómo identificar y tratar a tiempo una picadura de alacrán

Se trata de un accidente frecuente que puede tener consecuencias graves sobre la salud, sobre todo en niños pequeños y cuando no se atiende rápidamente

Las picaduras de alacrán pueden ser realmente peligrosas para la salud. Si bien existen algunas especies que no son venenosas y, en consecuencia, las picaduras son menos graves, hay algunas que pueden tener severos efectos adversos para la salud. En algunos casos, el paciente incluso puede legar a tener riesgo de vida.



En los últimos días se conoció la noticia de que un niño de cuatro años había sido picado por un alacrán en Villa de Soto, una localidad dentro del departamento de Cruz del Eje. Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital de Niños de Córdoba. De acuerdo a las afirmaciones del subdirector de la institución, Marcelo Argüello, el menor "fue trasladado ayer, por un escorpionismo sintomático. Está con asistencia respiratoria y soporte de drogas, porque uno de los efectos del veneno, es el que produce por sobre el corazón y está en un cuadro de shock cardiogénico".



Precisamente por las consecuencias que puede provocar el veneno que tienen los alacranes, es importante sabes cuáles son las principales manifestaciones que aparecen en el paciente ante una lesión así. De este modo, se lo podrá llevar más rápidamente a un centro de salud para que reciba la atención y el cuidado adecuados.



¿Cuáles son los síntomas de una picadura de alacrán?



La sintomatología que provoca es muy característica, por lo que identificar una picadura de alacrán no es tarea difícil. Conocerla es esencial para poder concurrir a un centro de salud y tratar el cuadro de manera rápida.

El dolor local y las parestesias -sensación anormal de cosquilleo, calor o frío que se siente en la piel- son las primeras manifestaciones que se presentan. Esto se debe a un incremento de la sensibilidad en los receptores específicos.

También suele aparecer una sensación de cuerpo extraño en la faringe, así como contracciones involuntarias, que se deben a alteraciones de la conducción nerviosa periférica.



La fiebre es otro de los síntomas que genera el veneno del alacrán, aunque no se da en todos los casos. No obstante, aproximadamente en 80% de las personas que sufren una picadura de alacrán manifiestan este síntoma.



Además, puede aparecer hipertensión arterial sistémica, que ocurre principalmente por la liberación de catecolaminas -neurotransmisores que se encuentran en la sangre-.



Ahora bien, ¿qué hacer ante una picadura de alacrán?



Conocer cuáles son las acciones que se pueden realizar una vez que se detecta la picadura del alacrán puede ser un factor fundamental en el tratamiento del cuadro y en la evolución del paciente. En primer lugar, se recomienda aplicar hielo y consultar a un médico de forma urgente. Si es posible, se debe identificar la especie de alacrán, ya que no todos son iguales y, en consecuencia, las lesiones pueden evolucionar de manera diferente.



La picadura puede ser solo local, lo que produce un gran dolor, pero no llega a producir daño en los tejidos donde se produjo la picadura. En este tipo de picaduras, la persona no corre riesgo de vida y la molestia y dolor provocados por la lesión se irán en poco tiempo.



Sin embargo, es importante saber que hay otras picaduras que pueden desencadenar un envenenamiento generalizado en el paciente -sobre todo en niños pequeños-. A pesar de que también se produce un dolor intenso localmente, el paciente suele manifestar otros síntomas porque el veneno comienza a distribuirse por todo el cuerpo. Así, la persona puede llegar a sentir taquicardia, dificultad respiratoria, salivación, lagrimeo y temblores, entre otras afecciones. En los casos más graves se pueden manifestar vómitos y diarrea.



Desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde las diversas instituciones de salud -sobre todo de las zonas donde hay alacranes- se han difundido una serie de recomendaciones que pueden ser útiles al momento de la prevención de la picadura. De esta manera, se podrá evitar que la persona corra riesgo de vida o de que sufra una lesión que le provoque dolor y molestia durante algunos días.



- Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados antes de colocarlos sobre el cuerpo o en los pies



- Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebé o niño



- Evitar caminar descalzo



- Utilizar rejillas en desagües, cañerías y otras aberturas



- Colocar burletes o alambre tejido (mosquiteros) en puertas y ventanas



- Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos



- Mantener limpia y ordenada la vivienda y alrededores. Evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña porque suelen ser lugares donde se alojan