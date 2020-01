Insuficiencia hepática aguda, el trastorno que contrajo el cordobés que comió un hongo silvestre

El hombre de 36 años falleció este martes después de haber estado internado en grave estado por cinco días en un sanatorio de la provincia de Córdoba

Unos días atrás un turista cordobés debió ser hospitalizado después de haber comido un hongo silvestre, que había confundido con hongos aptos para consumo humano. El accidente ocurrió en Santa Rosa de Calamuchita, donde el hombre de 36 años vacacionaba. El turista permaneció desde el viernes 24 de enero hasta este martes 28 en el Sanatorio Allende, donde finalmente falleció como consecuencia del cuadro que le produjeron las sustancias presentes en el hongo que había ingerido.



El nombre de la especie es Amanita phalloides, aunque también se lo conoce como hongo de la muerte, canaleja y oronja verde. Es un tipo de hongo que resulta mortal para los humanos, al menos en la mayoría de los casos, por la intoxicación rápida que produce.



Entonces, ¿qué le produjo el hongo en el cuerpo que finalmente causó su muerte?



Según el parte médico brindado por el Dr. Mario Sorbera, el hombre sufrió una insuficiencia hepática fulminante. Esto significa que el hígado perdió su función de forma rápida -fue en días, pero también puede ser en semanas-, sin ningún tipo de relación con patologías preexistentes.

Precisamente se da ante estímulos específicos -como la ingesta de un hongo silvestre que no es apto para consumo- que provocan un efecto agudo en el funcionamiento del hígado y, en consecuencia, de todo el organismo.



Es una afección que puede causar complicaciones graves, como sangrado excesivo y aumento de la presión en el cerebro; por eso se trata de una emergencia médica que requiere hospitalización.



Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la causa original de la insuficiencia hepática aguda será posible un tratamiento que la revierta o no. Esto significa que en algunos casos el daño en el hígado es tan grande que la vida del paciente solo puede continuar con un trasplante.



Este tipo de patología produce una serie de síntomas característicos que pueden ayudar a diagnosticarla; no solo para el especialista, sino también para el propio paciente y su entorno.



La pigmentación amarilla de la piel y los ojos -ictericia-, el dolor en la parte superior derecha del abdomen, la hinchazón abdominal y las náuseas y vómitos, son algunas de las manifestaciones propias de este trastorno. Además, las personas que la padecen suelen sentir una sensación de malestar general, desorientación o confusión, y somnolencia.



Ante la presencia de un cuadro de estas características es fundamental la consulta con un especialista en forma rápida. La insuficiencia hepática aguda puede tener una serie de complicaciones severas para la salud, que pueden poner en riesgo la salud y la vida del paciente.



El edema cerebral es una de ellas, que a su vez puede provocar un aumento de presión en el cerebro.



Por otro lado, cuando el hígado no funciona adecuadamente, no puede producir suficientes factores de coagulación, presentes en la sangre para evitar hemorragias internas y externas. El sangrado en el tubo gastrointestinal es frecuente ante una insuficiencia hepática y en muchos casos es difícil de detectar y controlar.



Además, las personas con insuficiencia hepática aguda son más propensas a presentar infecciones, particularmente, en la sangre y las vías urinarias y respiratorias.

Por último, un paciente con esta afección también puede desarrollar una insuficiencia renal; suele ocurrir después de la insuficiencia hepática, particularmente si la sustancia que produjo el cuadro también es tóxica para los riñones -como un exceso de paracetamol, por ejemplo-.