¡Atención si vas al kiosco!: ANMAT prohibió una reconocida marca de galletitas

A través de una disposición publicada este lunes en su web oficial, el organismo de control informó los motivos de su decisión

Este lunes la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que varios lotes de galletitas de la marca Frutigran fueron retirados de las góndolas por no incluir en su etiqueta la frase de advertencia "puede contener leche".



Se trata de las galletitas semilladas con avena, chía y lino (sin colesterol), marca Frutrigran. La quita alcanzó a los lotes que no incluyeron en el packaging la cita mencionada, según establece el Código Alimentario Argentino. La empresa informó que, a partir del 12 de enero de 2020, comenzó envasar en nuevos paquetes que sí incluyen la frase de advertencia.



El documento oficial asegura: "se informa a la población susceptible a reacciones alérgicas a la proteína de la leche que la empresa Asociación Argentina de los Adventistas del 7° día se encuentra realizando el retiro del mercado de ciertos lotes del siguiente producto. Esta medida se decide a partir de la investigación y acciones de fiscalización y gestión de riesgo realizadas por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de provincia de Buenos Aires sobre dicho producto a partir de una denuncia recibida por INAL- ANMAT".



Es importante tener en cuenta que ambos organismos se están ocupando de monitorear el retiro del producto del mercado, con un trabajo en conjunto con autoridades provinciales y municipales.



Por lo expuesto, la ANMAT recomendó a las personas susceptibles a reacciones adversas a la proteína de la leche que hayan comprado o tengan productos en su poder galletitas semilladas con chía y lino, que se abstengan de consumirlos. "Aclaramos que el producto no representa riesgo alguno para la población que no presenta esta condición", informaron. En cuanto a los comercios, se exigió que las mismas sean retiradas de la comercialización y se contacten con los proveedores.