Coronavirus: cómo se contagió el primer argentino

Es el primer caso registrado de Latinoamérica desde la aparición del fenómeno epidemiológico que afecta principalmente China

Hasta el momento no había argentinos diagnosticados con coronavirus, ni tampoco casos en Argentina. Sin embargo, se conoció la noticia de que un pasajero argentino que viajaba en el crucero puesto en cuarentena en Japón está entre las 61 turistas infectados.



Si bien se sabe que ya fue trasladado a un hospital, todavía no se confirmó su nombre ni tampoco hay mucha información sobre él. Solo se ha podido confirmar que es un individuo de sexo masculino, que no presentaba síntomas agudos y que es oriundo de Buenos Aires.



Según publicó Clarín, voceros del Ministerio de Salud de la Nación, afirmaron que "la información oficial que nosotros manejamos por reglamentación sanitaria internacional no nos permite decir el nombre de la persona".



Es importante tener en cuenta que es el primer caso de un ciudadano latinoamericano que se confirma que padece la enfermedad. "Estamos esperando el informe de su estado de salud. El protocolo es que las personas que tienen síntomas positivos se las retira del barco y se hospitalizan para su aislamiento y atención", aseguraron las fuentes oficiales a Clarín.



A partir de la notificación del primer caso en el barco, decidieron poner a todas las personas en cuarentena. El crucero de la empresa Diamond Princess quedó amarrado en el puerto de Yokohama.



De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, en ese crucero había personas que ingresaron provenientes de Wuhan, el punto de origen de la expansión del virus. Es por eso que otras personas adquirieron la infección. Precisamente por eso se hicieron pruebas a muchos pasajeros, no solo a quienes padecían síntomas o se presumía que habían estado en contacto con el virus.



Además del argentino, el resto de los infectados son de otros nueve países: Japón (28), Estados Unidos (11), Australia (7), Canadá (7), Hong Kong (3), Reino Unido (1), Nueva Zelanda (1), Filipinas (1), Taiwán (1).



Las fuentes oficiales afirmaron, además, que arriba del crucero en cuarentena quedan otros siete argentinos. "A las personas que no presentan síntomas ni son casos positivos de coronavirus, se las mantienen aisladas en sus camarotes", explicaron a Clarín.



Respecto a esos siete argentinos, las fuentes oficiales señalaron que "por lo que sabemos hasta el momento, están todos bien".

¿Qué es el coronavirus y dónde está atacando?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa que no se ha identificado previamente en humanos.



Se trata de un grupo de virus zoonóticos, es decir que se transmiten entre animales y personas. La OMS asegura que hay investigaciones que encontraron que el SARS-CoV se transmitió de gatos de civeta a humanos y el MERS-CoV de camellos dromedario a humanos.



Las manifestaciones de la infección con este virus incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para respirar y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.



Por la información que la OMS tiene hasta el momento, no recomienda ninguna restricción de viaje o comercio. Sin embargo, la institución alienta a los países a continuar con el fortalecimiento de su preparación para emergencias de salud de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.



Hasta el momento, los infectados con el virus superan los 20 mil y, aunque la gran mayoría de los casos todavía está en China, ya se han reportado otros en países europeos, americanos y asiáticos. Algunos, como Estados Unidos por ejemplo, restringieron la entrada de viajeros que provengan de cualquier parte de China como forma de prevenir que sigan ingresando ciudadanos enfermos.