¿Qué enfermedades pueden tener los hijos de padres fumadores?

Un estudio realizado en España indica que poco menos de la mitad de los niños asmáticos eran fumadores pasivos en sus hogares

Actualmente no hay dudas de que los fumadores exponen su salud a una gran cantidad de riesgos, no solo a corto sino a largo plazo. De esa realidad ya no quedan dudas.



Algo similar sucede con los fumadores pasivos, que respiran el humo que produce la combustión del tabaco y absorben, a través de sus pulmones, las sustancias tóxicas que tiene. Si bien el daño es menor, lo cierto es que aspirar ese humo durante varias horas al día y por períodos prolongados es perjudicial para la salud y puede tener consecuencias en la salud.



En los niños esa situación es todavía más severa, esencialmente por dos motivos. Por un lado, que tienen más años de vida por delante que cualquier adulto, por lo que necesitan tener un buen estado general para poder llevar una vida sana. Por otro lado, que están en proceso de crecimiento, de modo que necesitan un entorno lo más saludable posible para poder desarrollarse adecuadamente.



En este contexto, un grupo de investigadores españoles hizo un estudio sobre qué daños se producen en los pulmones de los niños como consecuencia del humo que aspiran en sus hogares.



Así pudieron identificar que muchos de los niños que llegaban a una consulta por patologías respiratorias respiraban diariamente el humo de la combustión del tabaco, ya sea porque ambos padres o solo uno de ellos fumaba dentro del hogar.



Puntualmente, el 41% de los niños que padecían asma -ingresados en varios hospitales españoles- estaban expuestos al tabaquismo pasivo en sus casas. Las edades eran diversas, iban de 4 a 16 años, y todos ellos en algún momento entre 2011 y 2015 tuvieron al menos una consulta hospitalaria por una crisis asmática.



Además, los expertos observaron que los niños expuestos al tabaquismo pasivo tenían una menor saturación de oxígeno en el momento del ingreso, una mayor puntuación en la escala de gravedad de las crisis asmáticas, peores parámetros de la función pulmonar y habían tenido que realizar más visitas a urgencia durante los meses previos.