ANMAT prohibió un puré de tomate y ordenó el retiro preventivo de una marca de insecticidas

El organismo de control comunicó su decisión a través de tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, donde detalla los motivos en cada caso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y comercialización de un puré de tomate "por no cumplir con lo declarado en el rótulo".



A través de la disposición 916/2020, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió la venta y comercialización de un puré de tomate por estar mal rotulado, al punto que no lo considera puré de tomate.



"Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como: Alimento con 50% de pulpa de tomate, libre de gluten, marca: Mi Pupa", detalla la disposición.



El problema es que "la muestra analizada no cumple con lo declarado en el rótulo. Se observan elementos histológicos de zapallo".



"Asimismo, el rótulo contiene gráfica, colores e imágenes similares a los envases en los que se expende puré de tomate, siendo que el producto denominado Alimento con 50% de pulpa de tomate- libre de gluten, marca: Mi Pupa, cuyos ingredientes son tomates, agua, azúcar, almidón de maíz, sal, goma xántica, colorante y saborizante no encuadra en la definición de puré de tomate", según asegura el documento oficial.



Además, el organismo de control ordenó el retiro de una marca de insecticidas contra mosquitos por inconvenientes en sus válvulas de aplicación.



ANMAT informó que la empresa S.C Johnson & Son de Argentina empezó a retirar del mercado los insecticidas ambientales contra mosquitos marca "Fuyi", "Fuyi Sin olor", "Raid" y "Raid Sin olor". Dicha acción se debe a que se detectó un desvío de calidad en las válvulas de algunos de los envases de estos productos, lo que genera pérdida del contenido hacia el exterior.

ANMAT prohibió varios productos insecticidas



Por último, a través de la disposición 914/2020 se prohibió la venta y distribución de todos los lotes de los productos de uso cosmético "Star Nails – líquido acrílico para construcción de uñas" y "Star Nails – polvo acrílico / colores: blanco, natural, rosa y cristal" debido a que carecen de la respectiva inscripción sanitaria, además de desconocerse su origen, lote y fecha de vencimiento. La ANMAT precisó que estos artículos habían usurpado el legajo de habilitación sanitaria de la firma Acrilab Sociedad Anónima, empresa que realizó la correspondiente denuncia.