El mapa que muestra cuántos casos de coronavirus se registraron y atenta contra la expansión mediática

Desde los primeros casos en China hasta la actualidad se ha extendido a más de 40 países y la infección supera las 80.000 personas a nivel global

Los primeros casos aparecieron en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del año pasado. En principio se pensó que era algún tipo de neumonía, hasta el momento desconocida, que causaba síntomas de esas características.



Apenas un mes después, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, cuya expansión por el mundo amenazaba con llegar a ser una pandemia.



Actualmente, la expansión del virus llegó a más de 40 países y los afectados superan las 80.000 personas. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que la mayoría de los casos se encuentran todavía China, donde se han producido más de 2.700 muertes.



Según publicó el diario El mundo, un estudio realizado en China sobre los casos confirmados del virus ha detectado que el mayor porcentaje de muertes ocurre en el tramo de edad de mayores de 80 años y va bajando según desciende la edad. Este informe también muestra que se producen más fallecimientos si el paciente tiene otras enfermedades anteriores. Las enfermedades cardiovasculares son las que mayor índice de mortalidad tiene con un 10%.



De acuerdo al análisis del Índice de Seguridad de Salud Global (GHS) actualmente no hay países que se encuentren preparados para hacer frente a epidemias o pandemias de forma integral. La preparación internacional es débil y su puntuación media es de 40,2 sobre 100. El 75% de los países muestra escasa capacidad de seguridad sanitaria para reaccionar ante brotes de enfermedades infecciosas importantes.

¿Dónde hay coronavirus?

La mayor cantidad de casos se encuentra en el sudeste asiático. El primer país donde se registró un caso de coronavirus fuera de China fue Tailandia, y desde allí comenzó a expandirse por otras naciones de la región.



Una semana más tarde se empezaron a registrar casos en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.



Si bien se trata de un virus que se ha expandido muy rápidamente por China y por otros países del mundo, la tasa de mortalidad permanece baja. En China se posiciona por debajo del 3% y en Occidente, es menor al 1%.



En los últimos días el ministro de Salud, Ginés González García, dio una conferencia de prensa junto a autoridades sanitarias nacionales en la que habló de la situación del coronavirus a nivel nacional y regional. El titular de la cartera de Salud explicó que la población de riesgo -al igual que sucede con otros virus- son las personas mayores de 60 años, al igual que aquellos que están inmunodeprimidos por algún motivo particular. Además, especificó que los niños no se encuentran dentro de estos grupos de riesgo, un dato que llevó tranquilidad a la población, sobre todo por el inminente inicio de las clases.



A nivel regional todavía no se habían confirmado casos hasta pocos días atrás, cuando se conoció que Brasil tuvo el primer paciente infectado con coronavirus. En relación a este dato, el Ministro afirmó que todavía no es necesario tomar medidas de seguridad sanitaria específicas, ya que es un caso aislado y no afectaría a otros países cercanos.