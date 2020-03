Todo lo que hay que saber sobre el primer caso de coronavirus en Argentina

Desde diciembre el virus comenzó a expandirse desde China al mundo; actualmente ya está presente en Europa, Asia y en varios países de América

La expansión del coronavirus es una situación de alarma a nivel mundial que preocupa a las poblaciones de todos los países. Si bien el origen fue en Wuhan, China, el virus ya está presente en una gran cantidad de países, sobre todo en el continente asiático y europeo.



En América hay una gran cantidad de casos en Estados Unidos, pero hasta el momento no había casos confirmados en todo el medio y el sur del continente -hasta hace poco, cuando se confirmó un caso en Brasil-. Canadá, Ecuador, México y República Dominicana son otros de los países del continente que tienen casos de coronavirus confirmados.



Ahora también llegó a Argentina. Este martes se confirmó el primer caso de esta patología en el país. De acuerdo a la confirmación del Ministro de Salud, Ginés González García, se trata de un hombre que está internado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires y que había vuelto de Europa hace alrededor de una semana, después de haber visitado Italia, España y Hungría y haber regresado a la Argentina en un vuelo de Alitalia. Además, el Instituto Malbrán confirmó que el paciente padece coronavirus.



Según explicaron las autoridades sanitarias en conferencia de prensa, se ha convocado a los pasajeros que viajaban en las filas de adelante y de atrás del hombre de 40 años que actualmente padece coronavirus, con el objetivo de conocer su estado de salud y saber si también tienen el virus en su cuerpo.



La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que se lo ha aislado con el objetivo de estudiar y contener el caso, pero que un caso aislado e importado no cambia la situación a nivel nacional. Así, reafirmó lo que había dicho días atrás, en conferencia de prensa junto a otras autoridades sanitarias. "Estamos en la etapa de contención, que significa detección precoz, aislamiento, prestación de cuidado a la persona que tenga síntomas y determinación de contactos, para saber qué medidas se deben tomar", afirmó.



Además, en aquel momento se había iniciado un protocolo especial para los vuelos que llegaban desde Italia, dado que se trata de uno de los países con mayor cantidad de casos en Europa y en el mundo.



Así, desde la Secretaría de Sanidad de Frontera la Lic. Claudia Maides había afirmado que se han reforzado las medidas de control de los vuelos que provienen del país europeo. Según la funcionaria se hace un control específico con la presencia de Sanidad de frontera, algo que no sucede en los vuelos que provienen de otros países. La realidad es que Italia tuvo "una explosión en pocos días", tal como lo definió el ministro de Salud, y la cantidad de casos que se pueden expandir al mundo desde allí es alta.