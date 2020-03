Que medicamentos pasan a ser gratis para los afiliados de PAMI

Aquellas personas que no puedan pagar el importe del medicamento con el descuento habitual por razones sociales podrán acceder a este beneficio

En un acto en Quilmes el presidente Alberto Fernández presentó el plan "Vivir mejor", que consiste en la entrega de medicamentos gratis para aquellos jubilados que no puedan acceder a ellos.



El plan consiste en la cobertura del 100% de los medicamentos ambulatorios. Hasta el momento este subsidio era únicamente para un grupo de personas afiliadas a PAMI. Ahora, a partir del anuncio y de la publicación del nuevo Vademecum, la nueva medida alcanza a todas las personas afiliadas a PAMI, es decir, a casi 5 millones de personas, cualquiera sea el monto de su jubilación.



Según explica la web del Instituto, esta iniciativa tiene como objetivo "priorizar el cuidado de la salud de sus afiliadas y afiliados y reduce desigualdades, apartándose de criterios económicos para tomar decisiones".



Días atrás la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, había confirmado que el listado de 170 medicamentos esenciales gratuitos se daría a conocer recién en marzo. Además, había indicado que será posible poner en marcha el programa con "recursos propios" y la recaudación del Impuesto País.



Otro dato importante. La titular había afirmado que no habrá restricciones, como tener bienes, para que los jubilados obtengan el beneficio anunciado. "Será para todas las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento, y se tratará de simplificar el trámite, sin mayor papeleo, no queremos que los jubilados vayan treinta veces a buscar papeles, sin que tengan que hacer una peregrinación para conseguir el medicamento", había dicho.





El presidente, Alberto Fernández, durante el anuncio del plan Vivir mejor

Volnovich había precisado, además, que "en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo". Así, la cobertura "podría derivar en unas 2.700 presentaciones, pero eso depende de los precios que acordemos con los laboratorios. Nosotros vamos a comprar a precios razonables", había señalado, en diálogo con radio Mitre.



Las drogas incluidas para el Programa fueron seleccionadas siguiendo el Listado de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud 21 ed, el Formulario Terapéutico Nacional COMRA 13va edición 2018 y el Plan Remediar. La medicación incluida en este último consta de una serie de fármacos detallados a continuación:



- Analgésicos

- Antiácidos

- Antianémicos

- Antiasmáticos

- Antibióticos

- Anticonvulsivos

- Antiespasmódicos

- Antihistamínicos

- Antiinflamatorios

- Broncodilatadores

- Cardiovasculares

- Corticoides

- Ginecológicos

- Hipoglucemiantes orales

- Productos oftalmológicos

- Sales de rehidratación oral

- Vitaminas



En los próximos días se conocería el listado oficial de los medicamentos que estarán dentro del plan Vivir mejor y que los afiliados a PAMI podrán obtener de manera gratuita.



La medida se enmarca en un contexto de grandes aumentos de precios de los medicamentos y, al mismo tiempo, de cierto estancamiento en las jubilaciones mínimas.



Cabe mencionar que la pérdida de poder adquisitivo acumulada de los ingresos de los adultos mayores en los últimos casi 5 años ha sido fuerte. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la jubilación mínima en enero alcanza los $ 14.068, lo que implica un aumento de 268,1% entre mayo de 2015 y dicho mes -casi 400% si se considera el bono de hasta $5.000-, mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó 455,0%, e incluso, con la cobertura de PAMI, ascendió a 338,1%.



El cálculo, de todas formas, no demuestra el comportamiento reciente, que se modificó de manera significativa con el nuevo Gobierno: entre mayo de 2015 y noviembre de 2019, el aumento acumulado de precios de medicamentos alcanzó 490%, para luego reducirse en diciembre a 455%, manteniéndose los mismos valores en el mes de enero.