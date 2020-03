El coronavirus es pandemia: qué significa y qué recomienda la OMS

La OMS declaró este miércoles la pandemia de coronavirus, la enfermedad que preocupa al mundo; qué significa esto y cómo puede afectar a la salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.



"La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, agregó.



Luego sostuvo que la OMS estuvo evaluando el brote durante todo el día. "Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción", subrayó.



La enfermedad ya llegó a al menos 120 países y amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados. Si bien la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, los infectados están en alza en varios continentes y la cifra total supera ampliamente a los 100.000.



Los gobiernos analizan tomar medidas más drásticas para frenar el avance de la cepa, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación.



En América Latina, el avance de la enfermedad puso en alerta a los gobiernos de la región dado que ya son 14 países los que reportaron casos confirmados. Brasil es el que más infectados tiene hasta el momento (34) pero no registra muertes, como si sucedió en Argentina y Panamá (un fallecido en cada país). En total, hay 144 personas infectadas en toda Latinoamérica.



Hasta el momento, ya provocó la muerte de más de 1.100 personas fuera de China continental, donde el brote ya se cobró más de 3.100 víctimas fatales.

Qué implica la pandemia

Declarar una infección como pandemia implica reconocer la circulación amplia y sostenida del agente infeccioso en varios países. Sin embargo, esta definición no dice nada acerca de la gravedad de la enfermedad y esta, en muchas ocasiones, tiene que ver más con la percepción social que con las consecuencias clínicas.



Las estimaciones actuales de mortalidad asociada al nuevo coronavirus lo sitúan en un rango parecido al de otras infecciones respiratorias serias causadas por virus. Igual que la gripe, afecta especialmente a personas con otras patologías, con sistemas inmunitarios comprometidos o de avanzada edad.



"Hemos evaluado que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", dijo Adhanom en un encuentro con medios de comunicación.



Una pandemia implica que una enfermedad se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Adhanom subrayó que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y que el número de países afectados se había triplicado en las últimas dos semanas y que estaba "profundamente preocupado" por "niveles alarmantes de inacción" sobre el virus.



Según la OMS, hasta la fecha se han reportado 118.000 casos de infectados en 114 países y han muerto 4.291 personas (aunque 57 países han reportado 10 casos o menos y más del 90% de casos está en solo cuatro países, y en dos de ellos, China y Corea del Sur, el número de casos está disminuyendo significativamente).



"En los próximos días y semanas, esperamos ver que la cantidad de casos, muertes y países afectados aumente aún más", dijo Adhanom.



Hasta el miércoles había 81 países que no han reportado ningún caso.



"Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse, al mismo tiempo", agregó.



Adhanom hizo un llamado a que los gobiernos tomaran "medidas urgentes y agresivas" para combatir el brote.



"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios", agregó.



"No podemos decir esto en voz más alta, o más claramente, o con la suficiente frecuencia: todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia".



"Estamos juntos en esto, para hacer lo correcto con calma y proteger a los ciudadanos del mundo. Es factible", aseguró Adhanom.



La palabra "pandemia" viene del griego "pandemos", que significa todos. Demos significa la población. Pan significa todos. Por lo tanto, "pandemos" es un concepto en el que existe la creencia de que la población del mundo entero probablemente estará expuesta a esta infección y potencialmente una proporción de ellos se enfermaría, dijo el lunes el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS del Programa de Emergencias de Salud de la agencia, durante una conferencia de prensa con periodistas.



Cuando se trata específicamente de la nueva enfermedad por coronavirus o COVID-19, "lo que aún no entendemos en COVID-19 es la dinámica de transmisión absoluta", dijo Ryan.



"Estamos en una fase de preparación para una posible pandemia", dijo. "Centrémonos en lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer, que es prepararnos. Cuando nos referimos a prepararnos, nos referimos a prepararnos para detectar casos, prepararnos para tratar casos, prepararnos para seguir contactos, prepararnos para implementar medidas de contención adecuadas".

El coronavirus, casi igual a la gripe H1N1

La última pandemia reportada en el mundo fue la pandemia de gripe H1N1 en 2009, que mató a cientos de miles en todo el mundo.



El virus H1N1, comúnmente conocido como gripe porcina, es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza tipo A en cerdos. Los brotes de gripe porcina son comunes en los rebaños de cerdos, pero en general la enfermedad causa pocas muertes en estos animales.



Los síntomas de este virus en los humanos son similares a los de la gripe humana normal y pueden incluir fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.



Si bien el virus H1N1 fue descubierto por primera vez en 1930, y en la década de los 70 y 80 se registraron algunos casos, no fue sino hasta 2009 que empezó la pandemia que, según un estudio de 2012, mató en todo el mundo entre 151.700 and 575.400 personas.



El primer caso en EE.UU. se descubrió en abril de 2009, cuando la influenza porcina fue detectada en un niño de 10 años. Las pruebas de laboratorio de los CDC confirmaron el mismo virus en un segundo niño de California que residía a unos 200 kilómetros del primer paciente.



Los CDC emitieron un aviso de brote, advirtiéndoles a los viajeros sobre un mayor riesgo para la salud de la gripe porcina en el centro de México y en Ciudad de México. Dos días después, el 26 de abril de 2009, Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública a medida que aumentan los casos de gripe porcina.



Para ese entonces, la OMS ya elevaba las alertas y el 29 de abril elevó la alerta de pandemia de influenza a un nivel 5, lo que indicaba que había brotes sostenidos a nivel comunitario en dos o más países de la misma región. La cantidad de infectados por este virus ya estaba fuera de control, y el 11 de junio de 2009, la OMS elevó la alerta de pandemia de influenza a un nivel 6. El brote se consideraba una pandemia global.