Cómo la tecnología ayudó a Corea del Sur a combatir el coronavirus exitosamente

Las redes sociales, la tecnología y la conexión constante a ellas pueden impactar positivamente en la solución de algunos problemas

El pánico mundial por la expansión del coronavirus ya es moneda corriente. La excesiva cantidad de información que circula diariamente es, por un lado, necesaria para que todas las personas estén al tanto de la situación, y por otro lado, es contraproducente desde el punto de vista de la intranquilidad que genera.



En este contexto aparece información de todo tipo, algunas veces es certera, otras es falsa, otras es exagerada, otras es imprecisa o confusa.



Por eso, un usuario de Twitter publicó un extenso hilo en el que detalló cómo la tecnología ayudó a Corea del Sur a combatir de forma exitosa la propagación del coronavirus.



Se trata de Víctor González, un diputado de VOX en Salamanca -en España-, que en su cuenta personal de la red de microblogging (@vicpiedra) detalló la forma en que el país asiático pudo controlar la actual pandemia.



Según publicó el portal Infotechnology, al comienzo de su explicación preguntó "qué pueden hacer los gobiernos de Italia y España en la gestión de esta crisis frente a otros países como Corea del Sur".



El legislador explicó que el Ministerio de Sanidad del país asiático lanzó una aplicación para los dispositivos que poseen sistema operativo Androdi e iOS con el objetivo de que cada persona que poseía síntomas podía registrar sus datos y solicitar un turno para la realización del test del coronavirus. "Este sistema evita las 5.000 llamadas diarias que en España han colapsado el 112", remarcó.



Para poder utilizarla es necesario registrarse en la app con una serie de datos, como domicilio, edad, sexo y un correo electrónico o un celular. Después de haber realizado el registro y pedido el turno, el paciente va en auto a lo que se conoce como un "drive in". ¿Qué es esto? Es un sitio despejado donde sin bajarse del coche, y en apenas cinco minutos un sanitario totalmente aislado le realiza un raspado nasal.



De acuerdo a la opinión del legislador español, esta medida evita el sistema absurdo de las ambulancias del 112 yendo a domicilios a realizar pruebas. Al mismo tiempo, elimina el riesgo de contagio de los sanitarios porque no hay prácticamente contacto desde el coche.



Según González, "en corea del Sur con estas estaciones" llegaron a disponer de una capacidad de realización de 15.000 prueba diarias.



Transcurridas 24 horas desde la primera consulta, la persona recibe en su celular los resultados del test. "Si es positivo se le exige una cuarentena obligatoria en su domicilio de quince días", destacó el diputado de VOX.



¿Cómo se controla si la cumple o no? Muy fácilmente: con la geolocalización del dispositivo. La app solicita que esté activa en forma constante, de modo que el gobierno asiático puede detectar si la persona cumple la cuarentena o no.



Luego diariamente se le comunica al titular sobre los casos que dieron positivo en el área de influencia.

¿Qué pasa si la cuarentena debe romperse por motivos extraordinarios?

El diputado explicó, en su cuenta de Twitter, que "si la persona tiene que romper la cuarentena por motivos excepcionales, solicita una autorización con un código QR para que la policía pueda verificar que están circulando de manera autorizada". En caso de que rompa la cuarentena sin previo aviso, tendrá una multa por parte del gobierno.



Con los datos obtenidos, se detectan de forma rápida zonas calientes donde el virus se propaga más rápido y donde conviene realizar una cuarentena más estricta.



El legislador español destacó que en Corea del Sur se compraron barbijos, geles desinfectantes, suministros de oxígeno, y equipos de respiración asistida desde el momento en que se tuvo conocimiento del problema. De esta manera, se pudo hacer una vigilancia intensiva de los pacientes infectados y atender adecuadamente a quienes lo necesitaron. De acuerdo a las conclusiones alcanzadas por González, así se explican las bajas tasas de menor mortalidad frente a Italia o España, donde pacientes con esas mismas dificultades no pueden ser atendidos.



A su vez, detalló que mediante la información agregada por la app el gobierno de Corea del Sur realiza desinfecciones exhaustivas con la colaboración del ejército de ese país. "Con estas medidas y apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, en Corea de Sur se realizaron más de 200.000 pruebas", comunicó, al tiempo que agregó que "el número de nuevos contagios desciende de manera importante, así como la tasa de mortalidad".



Uno de los datos más importantes que se desprenden del hilo de Twitter del legislador, es que el gobierno coreano expresó varias veces su voluntad de compartir esta aplicación y su experiencia de gestión en la crisis con cualquier otro gobierno que la solicite.



Además, soluciones similares fueron aplicadas por los gobiernos de China y Singapur, mientras que Alemania y Estados Unidos ya trabajan con este objetivo por delante.