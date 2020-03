¿Usar mascarilla y guantes? La OMS lo sigue desaconsejando si no estás infectado por el coronavirus

Según la OMS este método es ineficaz, innecesario para la gran mayoría de las personas, e incluso puede propagar infecciones más rápido

El uso de mascarillas y guantes como precaución contra el coronavirus es ineficaz, innecesario para la gran mayoría de las personas, e incluso puede propagar infecciones más rápido, señalan los expertos.

Así, el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mantenido inalterado desde el inicio del brote de coronavirus a nivel mundial. Sus recomendaciones son claras: lávate las manos, no te toques la cara y mantén una distancia social de más de un metro. La OMS dice que es aconsejable llevar una mascarilla en público si sospechas que estás infectado o si alguien con quien vives o en tu entorno lo está, en cuyo caso la recomendación principal es quedarse en casa siempre que sea posible.

El Gobierno apunta que en las últimas horas -entre el lunes y el martes- ya se han enviado otras partidas que "suman un total de 546.000 mascarillas"

"Hay límites a cómo una mascarilla puede protegerte de ser infectado, y hemos dicho que lo más importante que todo el mundo puede hacer es lavarse las manos, mantener las manos alejadas de la cara y mantener una higiene muy precisa", indica el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, en declaraciones citadas por 'Medical Xpress'.

Para personal sanitario

Te puede interesar Así se desinfecta un smartphone correctamente, paso a paso

El consejo es aún más urgente, habida cuenta de la estimación de la OMS de que los trabajadores sanitarios de todo el mundo necesitarán al menos 89 millones de mascarillas cada mes para tratar los casos de Covid-19. Ya hay escasez de mascarillas para los profesionales médicos de todo el mundo, un problema que podría empeorar a medida que la pandemia continúe.

Las recomendaciones de la OMS son claras: lávate las manos, no te toques la cara y mantén una distancia social de más de un metro

Aparte de acabar con el 'stock' que pueden necesitar los profesionales sanitarios, los expertos sostienen que las mascarillas pueden dar a las personas que las usan una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, muchas personas que las usan no siguen las recomendaciones de lavarse bien las manos antes de tocarlas y una vez puestas. "La gente siempre está reajustando sus máscaras y eso tiene el potencial de contaminarlas", señala el jefe de Salud de Francia, Jerome Salomon. "Si alguien se ha encontrado con el virus, seguramente va a estar en la mascarilla".

Los guantes, de manera similar, no aumentan en gran medida la protección e incluso podrían hacer que terminaras enfermando. "Si la gente no puede dejar de tocarse la cara -un estudio señala que lo hacemos una media de 20 veces por hora-, los guantes no servirán para su propósito", dijo Amesh Adalja, del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud (Estados Unidos).

"Los guantes no son un sustituto de lavarse las manos. Si llevas guantes, no te lavas las manos", añade Adalja, que, al mismo tiempo, indica que los guantes quirúrgicos solo deben usarse en un entorno médico.