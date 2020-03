Mito o realidad: ¿el ibuprofeno es realmente perjudicial para quienes tienen coronavirus?

Entre todas las noticias que han circulado en relación a este nuevo virus, una de ellas es la supuesta contraindicación de tomar ibuprofeno

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado sobre el uso del ibuprofeno para tratar los síntomas del nuevo coronavirus, cuya rápida expansión estremece al mundo y obliga a los gobiernos a tomar medidas urgentes. Su recomendación, mientras se estudia a fondo esta cuestión, es que no se utilice el ibuprofeno, a menos que haya sido indicado por un profesional de la salud.



Así lo ha señalado el portavoz de la OMS en Ginebra Christian Lindmeier, que ha recomendado "usar paracetamol y no ibuprofeno a la hora de automedicarse" para tratar algún síntoma gripal. También ha señalado que los expertos de la OMS actualmente están "investigando para poder ofrecer futuras recomendaciones".



En este sentido, el Ministro de Salud francés, Olivier Véran, alertó acerca del uso de ciertos analgésicos, como el ibuprofeno y la aspirina, en el tratamiento de los síntomas de coronavirus. A través de su cuenta de Twitter recomendó, además, el uso de paracetamol, precisamente porque no agravaría los síntomas de la enfermedad, como sí lo harían las otras dos drogas mencionadas.



¿Por qué? Según informó el New York Times, el titular de la cartera de salud francesa soportó su advertencia en un estudio publicado por The Lancet este mes. Allí los investigadores aseguraban que algunas drogas, entre las que se encuentra el ibuprofeno, podrían incrementar el número de receptores ACE2 en la superficie de las células. El coronavirus, entonces, utilizaría estos receptores para infectar las células del organismo, y allí estaría el fundamento de la contraindicación.



No obstante, la Directora del Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Stanford, Dra. Michele Barry, no está de acuerdo con esta afirmación. Para la especialista no hay datos para sustentar esta teoría, es decir, no hay motivos para pensar que los pacientes infectados con coronavirus deberían evitar el uso de ibuprofeno en el tratamiento de sus síntomas.



Por su parte, el diario estadounidense también consultó al Dr. Garret FitzGerald, miembro del departamento de farmacología de la Escuela Perelman de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, quien considera "fake news" a las afirmaciones sobre el ibuprofeno y el coronavirus. "Hasta que no haya evidencia, no hay motivos para emitir ningùn tipo de lineamiento de salud pública" en relación a los AINES y al coronavirus.



Más allá de este debate, que se resolverá con futuras investigaciones, es importante tener en cuenta que la automedicación nunca es la solución, no solo ante síntomas gripales, sino ante cualquier otra sintomatología. Siempre que aparezca alguna manifestación adversa en el cuerpo, sobre todo si los síntomas se asemejan a los causados por el coronavirus, es necesario consultar con un profesional de la salud. Será él quien pueda determinar cuál es el mejor tratamiento para la patología que aqueja al paciente y en qué casos se indicará qué tipo de droga.