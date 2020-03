Un prestigioso virólogo acusa a la OMS de generar pánico en el mundo injustificadamente

A raíz de la declaración de pandemia de coronavirus, el profesional Pablo Goldschmidt asegura que la OMS está generando pánico

La declaración de una pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó este miércoles, acompañada de medidas de prevención, decisiones políticas y miedo por parte de la población.



En las últimas horas comenzó a difundirse una entrevista a un reconocido virólogo que tiene una postura confrontativa en relación a la declaración de la OMS. Para el Dr. Pablo Goldschmidt, esta determinación del organismo internacional de salud "es un despropósito" y considera que "no se puede asustar a un planeta entero porque un laboratorio descubra una nueva cepa de coronavirus, porque en verdad no hay mayor cantidad de población afectada, y porque afecta a las mismas capas de la población que cualquier resfrío". En este sentido, asegura que los coronavirus existen desde hace ya mucho tiempo y que lo único que sucedió ahora es que ese laboratorio chino lo identificó una nueva cepa y le puso nombre.



Así lo afirmó en una entrevista radial con el periodista Jorge Halperín. El experto, quien vive en Europa hace décadas, explicó, además que para declarar una epidemia o una pandemia tiene que haber un pico de casos de una determinada enfermedad. Para que exista ese pico tiene que haber una línea de base y, para el profesional, es precisamente eso lo que hoy no existe.



"Antes de este momento no se buscaban infecciones por coronavirus, lo cual permite pensar que anteriormente podría haber habido casos que no se detectaron", indicó el especialista.



En relación a la pena establecida por el gobierno argentino para aquellos que no cumplan con la cuarentena obligatoria, indicó que "no tiene sentido que se aplique solamente para el coronavirus y no para otras enfermedades como la tuberculosis o la meningitis, que hay cientos de miles de casos en América Latina".



Considera, por último, que a las autoridades políticas se les está "forzando la mano" para tomar ciertas decisiones.