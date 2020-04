¿Cuál es el origen del coronavirus? Un video viral del 2015 explica un posible mecanismo y los responsables

Publicado en un programa periodístico de Italia, informa acerca de un estudio chino con pruebas en roedores y posibilidad de contagio al humano

La pandemia de coronavirus es una realidad que azota a muchos países y que sorprendió al mundo. La multiplicación constante de casos y de muertes como consecuencia de este cuadro varía diariamente y preocupa cada vez más a los expertos, a los políticos, a la sociedad toda.



Recientemente se viralizó un video de la televisión italiana cuyo contenido es de divulgación científica y hacen referencia al riesgo de experimentos chinos con virus modificados sobre murciélagos y ratones.



Publicado hace ya cinco años, advirtió acerca de esta situación y previó la posibilidad de que sucediera. El informe del programa televisivo italiano Tgr Leonardo se basa en la publicación de la prestigiosa revista científica ‘Nature’, aunque no habla específicamente de lo que hoy se conoce como COVID-19. Según un descargo que hizo la propia RAI, "el virus mencionado por el servicio Tgr Leonardo es otro y, entre otras cosas, el SARS-COVID2 no deriva de los ratones.

Ahora bien, ¿qué dice el video?

Apenas comienza el conductor asegura que "científicos chinos crearon un virus pulmonar en murciélagos y ratones. Se presume que es por motivos de investigación, pero la gente pregunta, ¿vale la pena el riesgo que supone?". Una pregunta que deja helado al espectador, que hoy mira desde el aislamiento de su hogar.



"Es solo un experimento, sí, pero preocupa. Un grupo de investigadores chinos insertaron una proteína proveniente de murciélagos al virus SARS, provocando una pulmonía aguda en ratones y que podría afectar a los seres humanos", continúa el hombre, en un tono atrapante pero, al mismo tiempo, alarmante. Hasta aquel momento, el virus estaba "guardado" en un laboratorio y servía solo de estudio, pero la pregunta por el riesgo era fundamental.







El informe asegura, además, que en China un grupo de investigadores había desarrollado una quimera, un organismo modificado resultado de inyectarle una proteína procedente de de un coronavirus de un murciélago a un virus del SARS, que provoca la pulmonía aguda en ratones, pero no es mortal. "Se sospechaba que la proteína podría traspasarse al ser humano y el experimento lo ha confirmado", menciona el conductor, lo cual actualmente podría ser un dato central para entender el origen de la pandemia.



Un dato preocupante que se extrae de este informe es que según los investigadores el organismo original y los ingenierizados podrían contagiar al ser humano directamente desde el murciélago sin pasar por un vector, es decir, sin pasar por una especie intermedia como el ratón, y esta característica ha generado mucha polémica.



En aquel momento, el gobierno norteamericano había suspendido la financiación de este experimento por considerarlo peligroso, pero el laboratorio chino no suspendió el trabajo de investigación sobre el SARS.



Las opiniones científicas eran contradictorias. Por un lado, había quienes no consideraban al virus ni al experimento como un peligro para los humanos. Para ellos, la probabilidad de que pasara a la especie humana era irrelevante en comparación con los beneficios que podrían extraerse de dicha investigación. En contraposición, muchos otros expertos negaban este razonamiento por dos motivos: porque la relación entre el beneficio y el riesgo es difícil de valorar y porque no es prudente poner en circulación una especie de este tipo que se podría liberar o escapar al control de laboratorio.