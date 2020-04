Cuántos pacientes asintomáticos hay: la FDA aprobó la primera prueba de anticuerpos contra coronavirus en EE. UU.

La prueba podría servir para saber el nivel de difusión que tiene la enfermedad y cuánto tiempo las personas permanecen inmunes después de recuperarse

La Administración de Alimentos y Medicamentos Estadounidense (FDA, por sus iniciales en inglés) aprobó una nueva prueba para detectar anticuerpos contra el coronavirus. Se trata de la primera que se realizará en Estados Unidos y que podría servir, de ser exitosa, para aplicarse en otras partes del mundo.



Así lo informó el New York Times, que además aseguró que las pruebas disponibles actualmente están diseñadas para encontrar fragmentos de genes virales que indiquen una infección en curso. Para llegar a obtener esa información los médicos hacen un hisopado de la nariz y la garganta y amplifican cualquier material genético del virus que se encuentra allí.



La nueva prueba, por el contrario, busca anticuerpos presentes en la sangre. ¿Cómo? De la misma forma que se hace una prueba de tipo sanguíneo o se mide el nivel de glucemia: con un pequeño pinchazo en el dedo. Esta información le indica a los médicos si un paciente ha estado expuesto al virus y puede tener cierta inmunidad.



De acuerdo a lo publicado por el diario neoyorquino, eso es importante por un aspecto esencial. Las personas con inmunidad podrían salir de sus hogares con mayor seguridad y podrían retornar a sus actividades cotidianas, lo cual poco a poco contribuiría a retornar a la "normalidad" de la sociedad. Es por eso que esa información podría ser particularmente importante para los profesionales de la salud pero también para el resto de los individuos.



Además, las pruebas de anticuerpos eventualmente darían a los científicos una idea más clara de cuán extendida está la infección en la población, y ayudar a los investigadores a calcular con mayor precisión la tasa de mortalidad. Esto es, conocer qué cantidad de pacientes asintomáticos hay actualmente, cuántos efectivamente desarrollan la enfermedad y, en consecuencia, cuántos contagiados hay, más allá del número de diagnosticados que se conoce -y que actualmente supera el millón de personas en todo el mundo-.



Es importante tener en cuenta que las pruebas de anticuerpos ya se utilizan en China, Singapur y algunos otros países. Asimismo, el sistema de salud inglés ha comprado millones de pruebas de anticuerpos y espera que estén disponibles para uso doméstico en el Reino Unido.



La nueva prueba, realizada por una empresa conocida como Cellex, busca dos tipos de anticuerpos: inmunoglobulina M, producida por el cuerpo unos días después de una infección; e inmunoglobulina G, producida más tarde pero creada específicamente para neutralizar a un virus en particular.



El test que se está probando en Estados Unidos entrega resultados en aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el solo hecho de tener anticuerpos no garantiza la inmunidad contra el coronavirus.



La nueva prueba solo busca la presencia de los anticuerpos y ofrece una respuesta cualitativa por sí o por no. ¿Qué significa esto? Que no dice qué tan bien están funcionando los anticuerpos, de acuerdo a lo que indica el artículo citado.



Aunque la nueva prueba está aprobada para el diagnóstico, cabe mencionar que las pruebas de anticuerpos pueden ser negativas en los primeros días de una infección. Actualmente hay evidencia nueva que sugiere que las personas son más contagiosas dos o tres días antes de tener síntomas. Esto significa que probablemente este nuevo análisis sería más útil en personas en la clínica que son sintomáticas, y no tanto para las personas asintomáticas o presintomáticas.