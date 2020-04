ANMAT prohibió la venta de un alfajor y otros alimentos dulces

El organismo de control nacional comunicó su decisión este lunes a través de tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de un alfajor de chocolate, una miel y un postre helado tricolor, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.



Mediante la disposición 1413/2020, el organismo prohibió el producto de la "Crema Helada sabor frutilla, vainilla y de chocolate, Postre Helado tricolor, marca Great Value lote: QLT1 L 09/10/2021 M 09:46:52". El problema, de acuerdo a lo explicado en el documento oficial, era que estaba contaminado.



Entre los considerandos, se explicó que el Departamento de Bromatología y Protección de la Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca llevó a cabo un análisis del producto detallado y que arrojó como resultado la presencia de la bacteria "Listeria monocytógenes".



Además, en el informe se agrega que "en toda la planta se observa presencia de moscas, en una de las líneas se recomienda mejorar la condensación de agua, se observa que algunos sectores no son aptos para las tareas que realizan".



"Esta Administración Nacional, junto a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, se encuentran coordinando las acciones preventivas con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado del producto", detalla el documento oficial.



Por otro lado, en la disposición 1386/2020, la entidad decidió retirar del mercado al producto "Alfajor de chocolate negro relleno de crema de avellanas sin T.A.C.C." , marca Piache, RNPA EXP. N° 2019-10438548, RNE 02-034.451 para PIACHE, ya que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.



El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL, categorizó el retiro nacional como Clase IIC, lo que significa que existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores celíacos por lo que deberá extenderse hasta el nivel de distribución minorista. Es por ello que la ANMAT recomendó a los consumidores, en especial a la población celíaca, que hayan comprado o tengan en su poder el producto, que se abstengan de consumirlo y a quienes expendan los productos mencionados que cesen su comercialización.



Por último, a través de la disposición 1842/2020, la administración determinó retirar del mercado al producto "Miel pura de abejas, marca El Paso de la Reina, Peso Neto 500g, Producido y Fraccionado por Matana, Nequén S/N, Bº La Virginia, Monterrico, Jujuy, RENAPA 0007, Res SAGPYA Nº 283/01", el cual presentaría características organolépticas alteradas.



El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL señaló que el producto en cuestión se encontraba en infracción por estar falsamente rotulado resultando ser en consecuencia ilegal.



Por último, indicaron que dado que el producto alimenticio carecía de registros sanitarios no era posible garantizar su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad, sus niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad.