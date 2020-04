Como prepara el primer país europeo la salida de la cuarentena

Uno de los países del viejo continente ya ha anunciado la fecha de apertura de algunos comercios minoristas y comunicó su plan de retorno a la normalidad

La pandemia de coronavirus ha afectado severamente a muchos países del mundo. Actualmente ya no quedan naciones que no hayan presentado casos positivos, una situación que alarma a toda la humanidad.



Europa es uno de los continentes que se ha visto más afectado por esta realidad. El número de infectados y de muertos en los países del viejo continente crece diariamente, a pesar de las medidas tomadas por sus autoridades -cierre de fronteras, aislamiento obligatorio, entre otras-.



Sin embargo, lo cierto es que, tarde o temprano, la cuarentena tiene que finalizar y se debe comenzar a volver a la regularidad que se vivía en cada nación antes de que explotara este problema.



En ese contexto, Austria es el primer país de Europa -y también uno de los primeros del mundo- que se prepara para salir de la cuarentena. De acuerdo a los anuncios oficiales, el plan del Gobierno austriaco apunta a que los comercios minoristas comiencen a abrir a partir del 14 de abril -solo aquellos de más de 400 m2-, así como las tiendas dedicadas a actividades como jardinería. Podrán abrir, claro, pero habrá restricciones de cantidad de clientes en el interior, medidas adicionales de desinfección y será obligatorio usar barbijo en su interior.



Es importante aclarar que se trata de un plan que se implementará de manera gradual y escalonada, tal como se ha sugerido que sucederá en Argentina. La medida prevé que algunos negocios más pequeños -como peluquerías, por ejemplo- abran a partir del 1º de mayo, y más adelante empiecen las aperturas de bares, restaurantes, colegios y universidades, entre otras entidades. No obstante, para esta última fase todavía no hay fecha concreta de comienzo.



Así lo afirmó Sebastian Kurz, el canciller austríaco, según informaron diversos medios europeos: "los demás servicios, así como restaurantes y hoteles podrán abrir gradualmente, como pronto, a mediados de mayo con medidas especiales. La decisión sobre si esto será posible se tomará a finales de abril".



El primer mandatario hizo el anuncio en una conferencia de prensa, a la que llegó con un barbijo que se quitó para hablar y que brindó detrás de un vidrio de seguridad. Allí aseguró que muchos exámenes se tomarán de manera virtual, pero que los establecimientos educativos permanecerán cerrados hasta fines de mayo. Al mismo tiempo, informó que el Gobierno ofrecerá más datos sobre posibles fechas para retomar las clases presenciales a finales de abril.



En relación a los eventos públicos, el canciller indicó que no se contempla permitir grandes eventos públicos por lo menos hasta fines de junio. No obstante, todas las fechas son tentativas, es decir que la población austriaca tendrá que esperar próximos anuncios para saber cómo seguirá su día a día. En este sentido, también aseguró que no hay prevista una fecha para la reapertura de cines y teatros, cuya situación se evaluará en las próximas semanas.



En Austria el aislamiento fue decretado el 16 de marzo. Desde entonces, solo funcionan establecimientos esenciales como supermercados, farmacias y negocios pequeños de venta de alimentos. También se permiten los servicios de entrega de comida de algunos restaurantes, pero solo con medidas de higiene extraordinarias.



Según los números que se tienen hasta el momento, en Austria hay 12.206 pacientes infectados. Las víctimas fatales de esta pandemia en el país centroeuropeo son 220 y los recuperados, 3.463.