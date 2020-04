¿Es necesario prolongar la cuarentena?: la opinión de los especialistas

De acuerdo a los anuncios oficiales, está previsto que el aislamiento preventivo y obligatorio finalice el 12 de abril, después de Semana Santa

La prolongación del aislamiento preventivo y obligatorio llegó hace pocos días y la incertidumbre continúa. Si bien las autoridades mantienen informada a la población, lo cierto es que la mayoría de las personas se pregunta cómo seguirá esta situación, si se prolongará la cuarentena, si el encierro continuará o si podrán empezar a salir de sus casas nuevamente.



Para responder a esos interrogantes es necesario tener el control de la evolución del virus, de la cantidad de contagios, de la evolución de la curva. Hasta el momento, parece ser positiva, pero todavía queda esperar.



"La cuarentena está mostrando muy buena evolución, el impacto ha sido bueno y la curva está más aplanada", afirma el Dr. Omar Sued, especialista en infectología. A su vez, agrega que la Argentina está "por debajo de las tasas de transmisión que hay en otros países como Chile, Brasil e Italia". Este último dato posiciona al país en un lugar de ventaja, tanto en la región como hacia adentro, y muestra que efectivamente el aislamiento era necesario para controlar los contagios.



Sin embargo, el especialista hace hincapié en un hecho que sucedió en las últimas horas y que podría poner en riesgo la evolución de esta medida. "Asusta mucho la actitud de los argentinos, al haber aglomeración en los diferentes bancos, sobre todo de personas mayores de 60 años que tendrían que estar en sus casas y no salir", sentencia. Además, afirma que "es preocupante que ni los bancos ni los distritos hayan dispuesto medidas para evitar que eso suceda". El riesgo, para el Dr. Sued, está en los potenciales contagios que se pueden producir a partir de la reunión de tanta cantidad de gente en un espacio reducido y muy cerca una persona de otra. "En dos semanas vamos a empezar a ver el impacto de esas transmisiones que están ocurriendo hoy", advierte.



Por su parte, la Dra. Miriam Bruno, también especialista en infectología, asegura que "todavía es necesario esperar unos días para conocer la verdadera efectividad del aislamiento". No obstante, destaca que algunos resultados ya se pueden ver; el hecho de que no hayan aumentado los casos en forma brusca indica que esta medida ha servido, pero "para tener datos más contundentes es necesario aguardar unos días más".

¿Cómo se puede salir de esta situación de aislamiento?

El Dr. Sued indica que "cuando se levante la cuarentena tendrá que ser en forma gradual", tal como lo habían indicado algunos especialistas días atrás. "Cualquier actividad que permita que la gente se acerque a menos de un metro entre sí y que esté en la calle a esa distancia va a generar situaciones de transmisión y va a repercutir en un aumento de la epidemia o del pico, con la posibilidad de que haya más personas afectadas y una mortalidad más alta", agrega.



Una postura similar manifiesta la Dra. Bruno, quien afirma que "la evolución dependerá de cómo se libera la cuarentena". Esto significa que si se hace en forma descontrolada el contagio va a ser mayor y la curva va a crecer; en cambio, si se realiza de manera gradual la cantidad de contagios va a ser menor, dado que se mantendrían reducidas las probabilidades de contacto entre personas.



En este sentido, la especialista subraya la importancia de que se mantengan ciertas medidas de cuidado y prevención. "No hay que dejar de reforzar el distanciamiento social y las medidas de higiene", observa, al tiempo que profundiza: "se debe mantener la distancia de un metro y medio entre unas y otras personas, al igual que la limpieza, tanto de las manos como de las superficies".



En relación a la cantidad de infectados sin diagnosticar que podría haber actualmente en Argentina, la realidad indica que es un número difícil de determinar y de conocer con certeza. Un problema que excede al país y que afecta a todas las naciones del mundo: nadie sabe cuántos pacientes asintomáticos -que tengan el virus pero no tengan síntomas- hay caminando por las calles de las ciudades, trabajando en los servicios esenciales o incluso respetando las medidas de aislamiento. En este sentido, el Dr. Omar Sued afirma que "no hay una estimación de cuántas personas podrían estar infectadas, pero las tasas de mortalidad están muy por debajo de otros países, lo cual permite concluir que si bien es probable que haya un subregistro, no parece ser tan significativo".

¿Se puede esperar otra extensión de la cuarentena?

Esta es, quizás, una de las preguntas que más se hacen actualmente los argentinos, sobre todo aquellos cuyos ingresos dependen de poder salir a trabajar. "No creo que haya elementos ahora para extender la cuarentena, que se levantó más por cuestiones económicas que por cuestiones epidemiológicas", señala el profesional. "Esa necesidad, de que las personas puedan trabajar y producir, sigue, así que estimo que se levantará", añade.



Ahora bien, ¿cómo y cuándo? Definitivamente, las respuestas están en manos de las autoridades, que en su momento indicarán la forma de continuidad de la vida cotidiana de los ciudadanos.



En este sentido, la Dra. Miriam Bruno asegura que es necesario que la salida de la cuarentena sea gradual. "Creo que hay que pensar en que de a poco se tiene que ir liberando, no se puede vivir eternamente en la burbuja, pero de forma controlada. Así, se podrá ver cómo evoluciona la situación y tomar medidas en función de eso", destaca.



El Dr. Sued concuerda con la especialista e indica que "no puede darse de manera total, tiene que ser muy gradual y solamente permitiendo algunas actividades que sean imprescindibles y que no representen riesgo de aglomeración de las personas". Este último aspecto podría significar un riesgo de aumento de casos y, en consecuencia, un riesgo de que los avances realizados se retrotraigan.