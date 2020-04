Qué insumos llegaron desde China este lunes

El Ministro de Salud brindó una conferencia de prensa en la que explicó qué elementos se compraron y cuáles vendrán en próximos vuelos

Este lunes llegó a la Argentina el primer vuelo con insumos sanitarios desde China. En los últimos días se había informado que el Ministerio de Salud había comprado una gran cantidad de productos especiales para satisfacer las necesidades críticas que en este momento tiene la Argentina.



En conferencia de prensa desde el aeropuerto de Ezeiza, el ministro Ginés González García informó que el vuelo llegó con éxito y que se esperan próximas misiones al país asiático en busca de otros productos esenciales.



Es importante tener en cuenta que el funcionario estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani. Los tres destacaron el trabajo de la tripulación de los aviones enviados a China, así como del resto de los trabajadores del transporte -camioneros, colectiveros, entre otros- que, en muchos casos, hacen posible que los insumos lleguen a donde se necesitan.

Te puede interesar Vacuna antigripal: dónde me vacuno gratis

Qué productos se compraron a China

Te puede interesar Cómo identificar al mosquito del dengue

González García indicó que se adquirieron dos tipos de insumos. "Por un lado los instrumentos de protección para el personal de salud. En este vuelo han llegado barbijos, máscaras, overoles de alta seguridad", amplió.





EN VIVO | Arribo del avión de Aerolíneas Argentinas con insumos médicos proveniente de China - Conferencia de prensa de Ginés González García, Mario Meoni y Pablo Ceriani https://t.co/3mEaCakmE0 — Casa Rosada (@CasaRosada) April 20, 2020



"Por otro lado, han llegado reactivos para hacer los tests. Han llegado los de diagnóstico y lo que se conoce como test rápido, uno que se utiliza para investigación epidemiológica y no se usa en diagnóstico", señaló el titular de Salud.



Este último artículo apunta a estudiar la situación epidemiológica nacional, más allá de los tests diagnósticos que se realicen en pacientes con síntomas. ¿Qué significa esto? "Dado que se ha comenzado a ver la transmisión comunitaria vamos a trabajar en estudios epidemiológicos con diseños muestrales, con el objetivo de ver qué grado de circulación hay", aseguró el ministro de salud de la Nación.



Además, el titular de la cartera informó que se está fomentando la producción local de algunos insumos; muchos de ellos son similares a los que se trajeron de China pero otros son diferentes. González García explicó que hay muchos elementos que se pueden hacer a nivel local, como los camisolines o barbijos que parte de la industria textil ya ha entregado al Ministerio, pero que hay otros que por su complejidad no se pueden hacer en Argentina. Uno de los productos que entra dentro de esta lista son los overoles de alta seguridad, que por la tela que requieren para su confección no son posibles de fabricar localmente.



En este sentido señaló que se han comprado máquinas especiales para fabricar barbijos, que se le darán a una empresa privada. A partir del comienzo de la producción estiman que se podrán hacer cerca de 2 millones de barbijos mensuales. De esta manera se busca abastecer las necesidades de insumos en una época crítica.