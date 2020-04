Expectativa mundial: el Remdesivir inhibe "potentemente" el coronavirus y baja el tiempo de recuperación

Es la primera vez que se pudo demostrar que un medicamento tiene efecto contra el covid-19. El estudio se realizó en pacientes de EE.UU., Europa y Asia

Un nuevo estudio clínico muestra que el antiviral remdesivir tiene un "claro" efecto en el tratamiento de casos severos de Covid-19, según informó el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente Donald Trump.

"Los datos muestran que el remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación" de los enfermos de coronavirus, dijo Fauci en la Casa Blanca. Esto prueba "que una droga puede bloquear este virus", siguió.

El remdesivir acelera en un 31% el tiempo de recuperación para pacientes con el nuevo coronavirus, según resultados preliminares del ensayo clínico patrocinado por los Institutos de Salud de los Estados Unidos (NIH) que fueron publicados el miércoles.

En comparación con los pacientes que recibieron un placebo, los que fueron tratados con este antibiótico, del laboratorio Gilead, sanaron en 11 días (tiempo medio) en lugar de 15 días, según un comunicado de prensa de los NIH.

Esta es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra el covid-19, que se ha cobrado más de 200.000 vidas en todo el mundo y ha detenido la economía mundial.

El estudio comprende 1.063 pacientes, de 47 sitios en Estados Unidos y otros 21 sitios en Europa y Asia.

Se trata de la mayor prueba realizada hasta ahora sobre la utilidad del remdesivir con resultados disponibles.

En cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los resultados no son significativos, lo que equivale a decir que la ligera diferencia entre los dos grupos evaluados puede ser azarosa.

Sin embargo, el grupo tratado con remdesivir sufrió una mortalidad de 8%, contra 11% en el grupo que recibió el placebo, lo que "sugiere" que el medicamento aumenta la posibilidad de supervivencia.

Opiniones contradictorias

En las últimas semanas se han conocido distintas y contradictorias noticias sobre este antiviral intravenoso.

Un resumen de resultados publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada mostró que no hubo resultados positivos en un ensayo más pequeño realizado en China.

La revista médica británica The Lancet publicó el miércoles el documento formal que describe esa prueba.

En el estudio de 237 pacientes en Wuhan, China, los médicos no encontraron efectos positivos tras la administración del medicamento en comparación con un grupo de control de adultos, a excepción de aquellos pacientes que requirieron ventiladores.

Pero la prueba china tuvo que detenerse tempranamente porque no podía reclutar a suficientes personas para alcanzar su objetivo inicial, y muchos expertos consideraron que por su reducido tamaño no permitía obtener conclusiones confiables. Fauci, el asesor de la Casa Blanca, dijo que no era un estudio adecuado.

Primer estudio del remdesivir

Semanas atrás, un hospital de Chicago que trata a pacientes graves infectados con COVID-19 con el antiviral remdesivir de la compañía Gilead Sciences había reportado que este fármaco ayuda a recuperarse rápidamente de la fiebre y de los otros síntomas respiratorios. Esto se observó en casi todos los pacientes tratados, quienes recibieron el alta médica en menos de una semana.



En pruebas de laboratorio, el remdesivir fue uno de los primeros medicamentos de los que se identificó que tienen el potencial de afectar el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa COVID-19.





Gilead es el laboratorio que desarrolló el remdesivir

La Universidad de Medicina de Chicago reclutó a 125 personas con covid-19 en los dos ensayos clínicos de fase 3 de Gilead. De esas personas, 113 se encontraban en una etapa grave de la enfermedad. Todos los pacientes que formaron parte de la muestra seleccionada recibieron tratamiento con dosis diarias de remdesivir.



"La mejor noticia es que la mayoría de nuestros pacientes ya han sido dados de alta, lo cual es genial. Solo hemos tenido la muerte de dos pacientes", dijo Kathleen Mullane, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago que supervisa los estudios remdesivir para el hospital.



Sus comentarios se hicieron en los últimos días durante una discusión en video sobre los resultados del ensayo con otros miembros de la facultad de la Universidad de Chicago.



Los resultados ofrecen sólo una pequeña muestra de la efectividad de remdesivir. Los mismos ensayos se están ejecutando simultáneamente en otras instituciones, aunque todavía es imposible determinar los resultados completos del estudio con certeza. Aún así, hasta la fecha no se han publicado otros datos clínicos de los estudios de Gilead.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., hay ocho estudios activos sobre eficacia del remdesivir para pacientes del nuevo coronavirus.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado los resultados del remdesivir contra el SARS y el MERS "prometedores", "lo que sugiere que podría tener algún efecto en pacientes con covid-19".

Qué es el remdesivir

El remdesivir es una droga que originalmente había sido probada para combatir el virus del ébola. También ha sido usado contra el MERS y el SARS, que también son coronavirus y que producen enfermedades respiratorias similares al covid-19.



Aunque tuvo poco éxito contra el ébola, varios estudios en animales han demostrado que podría ayudar a prevenir y tratar los coronavirus. "El remdesivir ha demostrado actividad in vitro e in vivo en modelos animales contra los patógenos virales del MERS y el SARS y eso indica que el remdesivir podría tener potencial contra el covid-19", explican desde Gilead Sciences.

Estudios en Argentina

A nivel local, uno de los laboratorios que se encuentra trabajando en ese área es Elea-Phoenix, que actualmente está en la búsqueda y desarrollo de posibles tratamientos para enfrentar a esta nueva enfermedad. Alineados con el conocimiento científico que se está generando a nivel global sobre posibles tratamientos, durante las últimas semanas la compañía estuvo enfocada en comenzar la fase de ensayos clínicos con dos moléculas que ya se utilizan para otros tratamientos en hombres y mujeres. Es importante tener en cuenta que ambas drogas están disponibles en el mercado argentino y podrían ser herramientas útiles para tratar esta patología.



"La Ivermectina y el Telmisartan son dos drogas utilizadas hace muchos años para tratamientos de distintas patologías en humanos", asegura Eduardo Spitzer, Director Científico de Elea-Phoenix. Asimismo, agrega: "que sean moléculas registradas para uso humano, conocidas y seguras implica que se conoce el comportamiento que tienen al ingresar al organismo, cómo las procesan las células y cómo se eliminan, lo cual simplifica el proceso para avanzar con los ensayos clínicos".



La búsqueda de tratamientos que logren combatir los síntomas del Covid-19 se constituye como una prioridad para la compañía y otras instituciones de gran prestigio en la comunidad científica.

Cabe destacar que el compromiso y el trabajo en conjunto han permitido agilizar los procesos para iniciar los ensayos clínicos con el objetivo de tener los resultados en el menor tiempo posible. "Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en aportar conocimiento y recursos para encontrar el tratamiento indicado lo más rápido que se pueda, teniendo en cuenta todos los procesos necesarios para los estudios moleculares e inmunológicos", concluye Spitzer.