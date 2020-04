Coronavirus en Argentina: estas son las provincias que no presentan casos nuevos hace dos semanas

Día tras día las autoridades sanitarias argentinas dan a conocer un reporte en el que detallan la situación que se vive en el país respecto del coronavirus

Al igual que sucede diariamente, este lunes 27 de abril las autoridades sanitarias de la nación hicieron público el reporte diario número 87 en relación a la situación de coronavirus en Argentina. Según esa información, la cantidad total de casos confirmados en el país es de 3.892, de los cuales 112 se agregaron en el último día. Así, la tasa de incidencia es de 8,61 casos cada 100 mil habitantes argentinos.



La edad media de afectación es de 43 años; del total de casos el 49,8% son mujeres y el 50,2%, hombres, aunque todavía no hay evidencias de que el virus afecte de manera específica a uno de los dos géneros.



Las autoridades informaron, además, que el 23,1% de los casos están relacionados a un antecedente de viaje, lo cual implica que se habrían contagiado el virus en alguno de los países afectados. El 43,3% ha tenido contacto con un caso positivo de COVID-19 y solo el 21,3% tiene el virus por transmisión comunitaria, que es precisamente lo que se trata de evitar con el aislamiento preventivo y obligatorio vigente hasta el momento. Es importante tener en cuenta que ese tipo de transmisión se observa, según explicaron los funcionarios de Salud, en el área metropolitana de Buenos Aires, en Ushuaia, en Chaco y en algunas ciudades de las provincias de Córdoba y Santa Fe, al igual que en Río Negro y Neuquén.



El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 192 personas, 5 defunciones nuevas se han reportado en las últimas 24 horas. Así, la tasa de letalidad es del 4,9%, mientras que la relación con el total de la población es de 4,2 fallecidos cada millón de habitantes. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 74 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo. Del total de fallecidos el 64% son de género masculino.



Es importante aclarar, además, que ya son 151 los pacientes que se encuentran en terapia intensiva por esta causa, al tiempo que los dados de alta ascienden a 1.140, de los cuales 918 se encuentran en una situación de alta definitiva. Este último número representa el 29% del total de los casos confirmados.





Todavía 22 las provincias que han reportado casos, lo cual implica que Formosa y Catamarca permanecen sin haber tenido ningún paciente enfermo de coronavirus. Además, en este informe se detalló que los distritos de Chubut, San Juan y La Pampa poseen únicamente casos importados y no han informado infectados autóctonos. A su vez, es importante aclarar que las provincias de Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis no han reportado casos nuevos en los últimos 14 días.



Por último, el funcionario aclaró que ya se han hecho 51.900 tests en todo el país, de los cuales 1.995 se hicieron en las últimas 24 horas. Esto significa que se han realizado 1.144 por millón de habitantes. Es importante destacar que solo el 10% de los análisis se realizaron en el Instituto Malbrán. Esos testeos permitieron descartar hasta el momento 39.990; en un 98% por análisis de laboratorio y en un 2% por la sintomatología -que no era característica de coronavirus-.

Polémica por las salidas

La Lic. Carla Vizzotti se refirió a las salidas recreativas que anunció el presidente Alberto Fernández el sábado pasado, en el mismo discurso donde extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo. La experta del Ministerio explicó que se trata de salidas sanitarias, no son para divertirse o hacer cualquier actividad. Hizo hincapié en la importancia de respetar los 500 metros de distancia que se establecieron como limite en el DNU y la separación respecto de otras personas.



A su vez, aclaró que cada jurisdicción puede habilitar o no esta nueva medida; cada una lo hará en función de la situación epidemiológica que tenga.