Cómo comemos: el documental que cuenta cómo cambió la alimentación y por qué eso nos perjudica

Producido por la Fundación Medifé y el Sanatorio Finochietto, el documental relata el cambio en el estilo de vida que sucedió en Argentina y en el mundo

En las últimas décadas la alimentación de los argentinos -y de muchas otras personas en el mundo- ha sufrido una gran cantidad de cambios. La inmediatez y la falta de tiempo hicieron al surgimiento de alternativas rápidas, precocidas o cocidas, que pueden ser una solución sencilla al momento de la comida, pero que no siempre son nutritivas.



Es por eso que desde Fundación Medifé decidieron indagar en este área. Decidieron encarar la producción de un documental donde se pudiera contar cómo ha cambiado la forma de comer de los argentinos y cuáles son los principales motivos de esas modificaciones. Asimismo, la pieza audiovisual apunta a señalar los daños más frecuentes que la mala alimentación produce en el organismo, incluidos la obesidad y otros trastornos severos.



A lo largo de toda la película, titulada "Comer cuenta. Un documental sobre la alimentación en Argentina", un conjunto de especialistas entrevistados para la ocasión pone de manifiesto su postura acerca de los productos que se comen, los hábitos de consumo, la conciencia nutricional que existe en general.



En relación a la obesidad, uno de los trastornos más severos que puede traer la mala alimentación, Sebastián Laspiur -Consultor Nacional de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental OPS/OMS- asegura que se trata del problema de salud pública más importante del siglo XXI.



Jorgelina Latorraga es Jefa de Servicio de Alimentación y Nutrición del Sanatorio Finochietto y concuerda con la afirmación del especialista de la OPS/OMS. La profesional indica que "1 de cada 10 niños menores de 5 años presentan obesidad infantil y se habla poco de esto".







Argentina tiene un 9,9% de obesidad infantil, un número que se ubica casi 4 puntos por encima del promedio mundial. Así lo indica Victoria Tiscornia especialista en Nutrición. A su vez, la profesional destaca que el país se encuentra también entre uno de los primeros de la región cuando de esta enfermedad se trata.



Por su parte, el segmento adolescente, se encuentra todavía más en riesgo que los niños, dado que el 28,6% de la población de 13 a 15 años en Argentina presenta exceso de peso. Estos datos responden a una encuesta citada por la profesional y solo llegan hasta el 2012, por lo que es posible pensar que podrían haber ido en aumento. En este sentido, Laspiur indica que entre 2007 y 2013 creció un 45% la obesidad entre ese grupo etario, mientras que en adultos subió cerca del 47%.



Es importante tener en cuenta que esta tendencia se da a nivel mundial, Argentina no es el único país donde sucede. Es por eso que los gobiernos del mundo se encuentran interpelados por esta situación, que los obliga a pensar métodos preventivos de obesidad y a encontrar una estrategia que permita, por lo menos, aplanar la curva de crecimiento y evitar que siga ascendiendo.



Laspiur, por su parte, asegura que este aumento de la obesidad en niños se debe al cambio del patrón alimentario. ¿Qué significa esto? "Que dejamos de consumir alimentos más naturales o mínimamente procesados y alimentos frescos, incluso dejamos de comer comida casera, para pasar a comer alimentos que están mucho más procesados, envasados y a los que algunos llamamos ultraprocesados", aclara.



La Lic. Latorraga, por su parte, menciona que las personas cada vez tienen "menos tiempo para cocinar y más acceso a comidas rápidas y soluciones fáciles". Allí está el centro del problema, del cambio en el estilo de vida "que quiso ser algo más práctico pero terminó siendo perjudicial, porque es allí donde las personas aumentan el consumo de productos como harinas refinadas o bebidas azucaradas".



Para Patricia Aguirre, Doctora en Antropología, docente e investigadora, la situación requiere una visión integral. Esto significa que se necesita mirar a cada uno de los factores que llevan al aumento de la obesidad en general, y de la infantil en particular. "Cuando se tratan los casos clínicos se está actuando sobre un factor emergente, pero no sobre toda la cadena que lleva a eso", explica. En este sentido, agrega que "no se puede comprender cómo comemos hoy si no es como resultado de procesos históricos, porque la alimentación también es una construcción", aclara.



Como consecuencia del auge de malos hábitos de alimentación y de aumento de obesidad infantil, ya son muchas las personas que han elegido tomar el camino inverso y hacer un retorno al consumo que el ser humano tenía hace décadas. Los niños, como en muchos otros casos, pueden ser el disparador del cambio. Es por eso que un jardín de infantes en Vicente López han decidido educar a los más pequeños en la importancia de alimentarse y nutrir el cuerpo de manera adecuada para que funcione bien y se puedan sentir bien.



Además, allí tienen una huerta, donde los niños pueden plantar diferentes vegetales, que ven crecer hasta luego llegar a sus platos en forma de alimento. Ese proceso, explica Alejandra, una de las maestras allí, los estimula a conectarse con las verduras y con otras formas de alimentación que no son solo comida chatarra.



Esta experiencia se enmarca dentro de una creciente movida mundial de autogeneración de los alimentos. Así lo explica Adriana Noaco, Directora del Centro de estudios y gestión ambiental. "El objetivo es tener alimentos que sean inocuos, que sean frescos, que no tengan contaminantes y mucha gente ve posible llegar a este tipo de alimentos a través de la autoproducción", señala.



A lo largo de todo el documental se recorren muchas aristas de la problemática mundial de la alimentación. Desde la obesidad infantil y el aumento de la ingesta de ultraprocesados hasta la autogestión de qué se come. Fundación Medifé ha hecho un recorrido exhaustivo por este tema, que es amplio y abarca muchos puntos fundamentales. El documental permite conocer en profundidad los detalles de la dieta que actualmente se lleva en el mundo y cómo las tendencias mundiales han ido cambiando. Y siguen en proceso de evolución.



Aquí se puede ver el documental completo.