¿Suplementos vitamínicos para luchar contra el Covid-19? Mitos y verdades en manos de la ciencia

Un estudio realizado por científicos de diversos países muestra que las vitaminas y minerales son esenciales para el funcionamiento del sistema inmunitario

Los suplementos que contienen vitaminas C y D y otros micronutrientes, a veces en cantidades que exceden los niveles recomendados por las autoridades sanitarias, podrían ser un medio seguro, efectivo y de bajo coste para ayudar a al sistema inmunológico a combatir Covid-19 y otras enfermedades agudas del tracto respiratorio, según una investigación norteamericana.



Los hallazgos, que se publicaron en la revista 'Nutrients', han sido dirigidos por el investigador Adrian Gombart del Instituto Linus Pauling de OSU, junto con colaboradores de la Universidad de Southampton (Reino Unido), la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) y el Centro Médico Universitario (Países Bajos). Estos expertos han señalado que los funcionarios de salud pública deberían emitir un conjunto claro de recomendaciones nutricionales para complementar los mensajes sobre el papel del lavado de manos y las vacunas sobre la propagación de enfermedades.



"En todo el mundo, las infecciones agudas del tracto respiratorio matan a más de 2,5 millones de personas cada año. Mientras tanto, hay una gran cantidad de datos que muestran el papel que desempeña la buena nutrición en el apoyo al sistema inmunológico. Como sociedad, debemos hacer un mejor trabajo para transmitir ese mensaje junto con otros mensajes importantes y más comunes", afirman los autores de la investigación.



A su vez, aseguran que las vitaminas, minerales y ácidos grasos específicos tienen funciones clave que desempeñar para ayudar a su sistema inmunológico. En particular, la vitamina C, la vitamina D, el zinc y un ácido graso omega-3 que se encuentra en el pescado, el ácido docosahexaenoico, también conocido como DHA, son fundamentales para la función inmunitaria.



"El papel que juegan las vitaminas C y D en la inmunidad es particularmente conocido. La vitamina C tiene funciones en varios aspectos de la inmunidad, incluido el crecimiento y la función de las células inmunes y la producción de anticuerpos. Los receptores de vitamina D en las células inmunes también afectan su función. Esto significa que la vitamina D influye profundamente en su respuesta a las infecciones", afirman los profesionales en sus conclusiones.



Para ellos, uno de los problemas centrales radica en que las personas no comen la suficiente cantidad de dichos nutrientes, lo cual efectivamente puede impactar negativamente en su salud, desde el punto de vista de la lucha contra ciertas enfermedades. Es por eso que se puede producir un aumento en la cantidad de casos de algunas patologías, como la gripe estacional por ejemplo.



En este sentido, los profesionales señalan que para fortalecer el sistema inmune es fundamental llevar una dieta balanceada y equilibrada, que permita al cuerpo tener todos los nutrientes que necesita. Puntualmente, es necesario ingerir alimentos que contengan vitamina C, D y ácidos grasos, que son sustancias que impactan de manera directa en el sistema inmune y lo fortalecen.



Ahora bien, ¿en qué cantidad se deben consumir estos nutrientes? Según el estudio citado, aumentar la cantidad de estas vitaminas en el cuerpo puede tener un efecto positivo. En ese sentido, aconsejan sobrepasar las recomendaciones estándar de consumo, es decir, ingerir cerca de 200 miligramos de vitamina C -cuando lo recomendado son cerca de 75 para hombres y 50 para mujeres. La vitamina D, por su parte, se mide en unidades internacionales; de este nutriente el consejo de los autores del estudio es aumentar la dosis por encima de las 400 a 800 según la edad.



Para ellos es esencial que haya campañas de vacunación que aborden la prevención de manera integral. Esto significa que se debe hablar de vacunación, de lavado de manos y de otras medidas de higiene, pero también es necesario poner el foco en el aspecto nutricional. Una buena alimentación puede prevenir la aparición de una gran cantidad de patologías -no solo relacionadas al sistema inmunitario-, pero puntualmente puede fortalecer este último y ayudar a que el cuerpo pueda luchar más efectivamente contra las infecciones.



Por último, concluyen: "la situación actual con Covid-19 y la cantidad de personas que mueren por otras infecciones respiratorias dejan en claro que no estamos haciendo lo suficiente. Recomendamos encarecidamente a los funcionarios de salud pública que incluyan estrategias nutricionales en su arsenal".