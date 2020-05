Coronavirus en Argentina: cuántos casos nuevos se reportaron y cuál es la cifra total

Día tras día las autoridades sanitarias argentinas dan a conocer un reporte en el que detallan la situación que se vive en el país respecto del coronavirus

Al igual que sucede diariamente, este lunes 4 de mayo las autoridades del Ministerio de Salud hicieron público el reporte diario número 101 en relación a la situación de coronavirus en el país. Según esa información, la cantidad total de casos confirmados en el país es de 4.783, de los cuales 103 se agregaron en el último día. Así, la tasa de incidencia es de 10,6 casos cada 100 mil habitantes argentinos.



La edad media de afectación es de 42 años, un número que se redujo tres años desde que comenzaron a difundirse estos reportes. Además, cabe mencionar que del total de casos el 50,3% son mujeres y el 49,7%, hombres.



Las autoridades informaron, además, que el 19,5% de los casos están relacionados a un antecedente de viaje, lo cual implica que se habrían contagiado el virus en alguno de los otros países afectados. El 43,4% ha tenido contacto con un caso positivo de COVID-19 y solo el 27,5% tiene el virus por transmisión comunitaria o en conglomerados, que es precisamente lo que se trata de evitar con el aislamiento preventivo y obligatorio vigente hasta el momento. Es importante tener en cuenta que ese tipo de transmisión se observa, según explicaron los funcionarios de Salud, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, pero no en todos los distritos por igual. En el conurbano se observa en las regiones sanitarias 5º -Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate-, 7º -General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno-, 12º -La Matanza- y 6º- Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes y Lanús-. A su vez, se observa en los municipios de La Plata, Berisso, Pte. Perón, Cañuelas y San Vicente. Las provincias de Chaco, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Neuquén y Ushuaia también han presentado transmisión comunitaria.





EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/3AheI0P7E3 — Casa Rosada (@CasaRosada) May 4, 2020



El total de fallecidos en Argentina actualmente asciende a 249 personas, 8 defunciones nuevas se han reportado en las últimas 24 horas. Así, la tasa de letalidad es del 5,2%, mientras que la relación con el total de la población es de 5,5 fallecidos cada millón de habitantes. El promedio de edad de las víctimas fatales es de 75 años, es decir que la mayoría se encontraba dentro de la población que se considera de mayor riesgo. Del total de fallecidos el 59,8% son de género masculino y 39,2%, de género femenino.



Es importante aclarar, además, que ya son 146 los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por esta causa, es decir, el 3% del total de casos confirmados. Al mismo tiempo, los recuperados ascienden a 1.442, de los cuales 1.119 se encuentran en una situación de alta definitiva y 323 con alta transitoria. Este último número representa el 29% del total de los casos confirmados.



Las provincias que han reportado casos todavía son 22, lo cual implica que Formosa y Catamarca permanecen sin haber tenido ningún paciente enfermo de coronavirus. Además, en este informe se detalló nuevamente que los distritos de Chubut, San Juan y La Pampa poseen únicamente casos importados y no han informado infectados autóctonos. A su vez, es importante aclarar que las provincias de Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis no han reportado casos nuevos en las últimas 24 horas



Por último, el funcionario aclaró que ya se han hecho 67.920 tests en todo el país, de los cuales 2.107 se hicieron en las últimas 24 horas. Esto significa que se han realizado 1.497 por millón de habitantes, de los cuales solo el 6% de los análisis se realizaron en el Instituto Malbrán, mientras que el resto se hicieron el la red de 142 laboratorios descentralizados en todo el país. Esos testeos permitieron descartar hasta el momento 52.264; en un 98,7% por análisis de laboratorio y en un 1,3% por la sintomatología -que no era característica de coronavirus-.