Cómo completar el formulario para obtener el permiso para volver a casa

El Gobierno de la Ciudad publicó este viernes en el Boletín Oficial el formulario que deben completar todos aquellos que quieran retornar a sus hogares

El aislamiento social preventivo y obligatorio está vigente desde el viernes 20 de marzo. La medida afectó a los argentinos en todos los aspectos de sus vidas; irrumpió como una medida sanitaria necesaria pero al mismo tiempo disruptiva y difícil de compatibilizar con las actividades diarias.

Uno de los grupos afectados son aquellas personas que estaban en otros lugares del país y que quedaron allí por la prohibición de circulación en toda la Argentina. Al igual que sucedió con muchos ciudadanos en el exterior, muchos de ellos todavía permanecen en los sitios del país que habían elegido para descansar y pasar unos días de vacaciones y están buscando la forma de volver a sus hogares.

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó un Decreto en el Boletín Oficial que apunta a resolver los problemas de gran parte de ese grupo de personas. La norma aprueba el formulario que todos ellos deben completar para poder regresar a sus hogares sin tener conflictos legales en el camino, dado que la circulación de la población general sigue prohibida.

Este formulario será "condición necesaria para que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preste conformidad a ese desplazamiento, y, en consecuencia, solicite la emisión del "Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual", conforme el procedimiento aprobado por la Resolución Conjunta N° 3/20 de los Ministerios de Transporte y del Interior de la Nación". Así lo indica el primer artículo del Decreto.

El formulario, que está disponible en la web del Gobierno local, consta de 4 páginas en las que solicita una serie de datos e información fundamentales para que la o las personas puedan obtener el permiso necesario para volver a su hogar.

En primer lugar se deberán completar los datos personales -nombre, apellido, nacionalidad, nº de DNI, género y fecha de nacimiento-.

A continuación el documento solicita datos de contacto de la persona que pide el permiso -teléfono celular y correo electrónico-, a los fines de poder contactarse con ella por cualquier inconveniente que exista en el proceso.

Además, se deben completar los datos de domicilio de partida, de origen del viaje y destino del viaje del conductor. En caso de que este último sea fuera de la Ciudad de Buenos Aires o sea diferente al que figura en el DNI el formulario solicitará una constancia de un servicio para poder acreditar dicho domicilio.

Luego de haber provisto todos los datos personales comienza la parte de la información vehicular, dado que por el momento solo es posible volver a casa con un vehículo particular. Esto significa que en caso de no tener un auto personal no es posible volver al hogar de esta manera.

En este apartado se deberán proveer los datos del conductor por un lado y, por otro, los datos de los acompañantes. En todos los casos se solicitan domicilio, nombre y apellido, nº de DNI, género y nacionalidad.

Es importante destacar que solo se puede viajar con dos acompañantes, no más que ese número, independientemente de la capacidad del vehículo.

El próximo paso consta de una serie de preguntas fundamentales para que el Gobierno evalúe si otorga los permisos o no.

¿Alguna de las personas que se traslada en este vehículo ha estado de viaje en el exterior en los últimos 14 días o ha estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de Covid-19?

¿Alguna de las personas que se trasladan en este vehículo tiene temperatura mayor a 37.5 y dolor de garganta?

¿Alguna de las personas que se trasladan en este vehículo tiene temperatura mayor a 37.5 y dificultad para respirar?

¿Alguna de las personas que se trasladan en este vehículo tiene o tuvo en los últimos 14 días tos / dolor de garganta / dificultad para respirar / pérdida de olfato o el gusto (anosmia y disgeusia)?

¿Alguna de las personas que se trasladan es personal de salud?

En cada una de las preguntas hay un casillero debajo que permite responder por sí o por no.

Al final del formulario se aclara que se trata de una declaración jurada, es decir, que el solicitante declara "bajo juramento que los datos consignados en este formulario son veraces, reales y completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad".

Asimismo, se advierte que "los infractores serán perseguidos penal y civilmente por los daños que puedan ocasionar en los términos de los artículos 293 y 205 del Código Penal. El primero de los artículos mencionados dice que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio". El segundo, por su parte, indica que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Por último, se advierte en letras grandes y mayúsculas que "el presente certificado de permiso no libera al solicitante de exhibir al personal de las fuerzas de seguridad la documentación incorporada en el formulario para acreditar que la circulación obedece estrictamente al motivo por el que fuera solicitado el permiso".