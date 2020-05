¿Desinfección sí o no?: qué dijo la OMS sobre el contagio de virus por las superficies

Hasta el momento, la recomendación general era desinfectarse las manos y todas las superficies que pudieran haber tenido contacto con el virus

El uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social y la desinfección de superficies son las cuatro recomendaciones centrales para prevenir el contagio de coronavirus. En la mayoría de las regiones del mundo estos consejos se encuentran vigentes y los especialistas han tratado de difundirlos de la manera más efectiva posible, incluso hay países como Argentina donde algunos de ellos son obligatorios.

Sin embargo, dado que se trata de un virus nuevo y que todavía se encuentra en investigación, hay algunos aspectos que pueden ir cambiando. Esto significa que puede haber elementos que en un momento se consideran certeros y que luego pueden cambiar, precisamente producto de las diversas investigaciones que se encuentran en curso.

En este sentido, se conoció una noticia que podría cambiar las recomendaciones de los especialistas. De acuerdo a lo difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se han encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial, como pueden ser picaportes o teclados, por ejemplo.

La desinfección de superficies es una de las recomendaciones para combatir el coronavirus

Según un informe de la agencia médica de la ONU, el Covid-19 no se transmitiría por el contacto con dichas superficies. No obstante, todavía mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población.

El estudio hace referencia a otro informe en el que se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta siete días sobre una superficie. En este sentido, la OMS recuerda que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio, lejos de las condiciones del mundo real.

"La enfermedad Covid-19 se transmite principalmente a través de un contacto físico cercano y por residuos respiratorios", según el documento.

"En el momento de la publicación de este informe no se ha relacionado de manera concluyente el contagio con una superficie medioambiental contaminada, según los estudios disponibles", de acuerdo con el documento.

No obstante, y aunque no se tiene constancia por el momento de este tipo de casos, la OMS no descarta que estas superficies puedan alojar otro tipo de virus, de ahí que se insista en su desinfección habitual.

El virus en los objetos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba en su web en el mes de marzo que a tenor de los estudios disponibles, este coronavirus podía "persistir en las superficies durante algunas horas o hasta varios días".

El coronavirus puede sobrevivir en superficies, de acuerdo a algunos estudios

Según uno de los estudios, que ahora la organización señala como no concluyentes por estar realizados en un laboratorio, la Covid-19 puede sobrevivir de dos a tres días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel si se encuentran a una temperatura de 37 grados.

Por otra parte, un trabajo publicado en Journal of Hospital Infection apuntaba hasta nueve días de supervivencia fuera del organismo. Los expertos consultados por este periódico recordaban que la información es muy variada. Así como algunos estudios indicaban una permanencia de 48 horas, otros apuntaban muchos días. No obstante, lo que este informe remarcaba es que cabía la posibilidad de este coronavirus sobreviviera más tiempo de lo que se pensaba en superficies no porosas.