El ministro de Educación adelantó los detalles del regreso a clases

Nicolás Trotta habló de cómo podría ser el regreso a clases después de la cuarentena, que está vigente en todo el país desde el 20 de marzo

Al igual que muchas otras actividades, las clases quedaron suspendidas desde el momento en que por decreto presidencial se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde aquel 20 de marzo todas las aulas han estado vacías y la incertidumbre ha ido en ascenso, no solo para los niños y adolescentes, sino también para sus familias y para otro grupo de estudiantes, que son los terciarios y universitarios.

La pregunta acerca de cuándo van a volver las clases ha aparecido en reiteradas oportunidades y siempre se ha topado con una respuesta taxativa y postergadora: todavía no y no sabemos cuándo será.

Pero este viernes la versión de las autoridades educativas de la nación ha abierto una pequeña ventana que indicaría que las clases podrían retomarse dentro de poco.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que las clases presenciales podrían reanudarse en el mes de agosto, una vez terminadas las vacaciones de invierno y los días más fríos del año. Las declaraciones del titular de la cartera educativa tuvieron lugar en El Destape radio, donde a su vez aclaró que desde el gobierno nacional se busca que los chicos y chicas puedan volver primero volver a las aulas en aquellos distritos donde no hay circulación comunitaria del virus. No obstante, cabe mencionar que no descartó que dos de las provincias más afectadas -CABA y Buenos Aires- pudieran sumarse a esta política.

"Según las conversaciones con los actores del sistema y los propios gobernadores, si los números siguen siendo positivos en gran parte del país, estimamos que luego de las vacaciones de invierno, cuando ya estemos pasando el frío más extremo, en el mes de agosto, se va a empezar a proyectar un regreso a una escuela distinta a la que teníamos en marzo", informó el funcionario.

Ante la pregunta sobre si las fechas para AMBA y CABA son las mismas, el funcionario respondió que su expectativa apunta a "que si en las próximas semanas la realidad de la Ciudad y del Conurbano empieza a parecerse a la del resto del país, poder proyectar también el regreso en agosto aunque no tenemos la misma claridad que se tiene en otras provincias, donde la fecha de agosto es muy concreta".

Puntualmente para la Ciudad de Buenos Aires, según explicó el Ministro, la situación es más compleja. Se trata de un área con características que hacen más difícil el retorno, tanto por la cantidad de personas como por la extensión del territorio. Uno de los aspectos que resaltó fue el transporte. "Tenemos que tener mucha atención para que no se sature, por eso hay que ser cuidadosos; si nosotros pretendemos volver a la escuela como era en marzo, eso implica movilizar 15 millones de personas todos los días", señaló.

¿Cómo serían las clases a partir de agosto?

De acuerdo a lo explicado por el ministro Trotta, las clases en la "nueva normalidad" incluirán pautas de distanciamiento social en aulas y espacios comunes, ingreso escalonado para no aglomerar personas en calles y transportes. Cabe mencionar que muchos de los pormenores de esta potencial vuelta a clases se definirán en las próximas semanas, con asesoría del comité de expertos, y se comunicarán cuando el Gobierno considere.

Las clases se podrían retomar en agosto

Según detalló, en los últimos días se realizaron reuniones donde hubo avances en el desarrollo de los protocolos tanto para la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como para los universidades. "Buscamos disminuir la posibilidad de contagio y hay algunos componentes centrales: distanciamiento social, protocolos frente a casos positivos y la construcción de consenso con todos los actores del sistema para regresar a las aulas", informó.

¿Qué pasa con las escuelas rurales?

Este es uno de los puntos en torno a los que ha habido mucho debate. Las escuelas rurales, al igual que toda la vida relacionada a lo rural, están naturalmente más alejadas y tienen una menor concentración de alumnos. Es por eso que se consideraba que este grupo de entidades educativas podrían retomar las clases más temprano que el resto del país.

De acuerdo a los dichos del Ministro, las escuelas rurales podrían retomar el ciclo lectivo antes de agosto en virtud de propuestas planteadas por los gobernadores de Jujuy, San Juan y Catamarca. "Tiene que haber un consenso de todos los actores del sistema educativo, sin apurarnos, porque la decisión del Presidente es ser muy cuidadosos en cada medida para garantizar la salud de toda la comunidad", indicó el titular de la cartera de educación.