Qué se sabe de la salud de Vidal después del test positivo de coronavirus

La ex mandataria bonaerense se realizó el test tras haber tenido contacto con un diputado provincial que había dado positivo en los últimos días

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dio positivo por coronavirus. La noticia se conoció el martes a la noche, casi miércoles por la madrugada, a través de la cuenta de Twitter de la propia ex funcionaria, que eligió ese medio para hacer público su estado de salud. Al igual que lo hizo días atrás Martín Insaurralde, Vidal comunicó su diagnóstico y, además, trató de llevar tranquilidad a la población.

"Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo", aseguró la ex mandataria, quien además agradeció "a todos los que me escriben con preocupación". Según ella misma lo describió, se encuentra "bien" y está "cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes". Por último, recomendó a todos sus seguidores que se cuiden y que "cuiden a sus familias".

Cabe mencionar que la ex gobernadora se encuentra en pareja con el periodista deportivo Enrique Sacco; él también debió someterse al test, del que todavía se esperan los resultados.

Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

Vidal se habría contagiado por un diputado bonaerense que había estado en contacto con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La referente de Juntos por el Cambio se había reunido con el legislador provincial Alex Campbell, quien dio positivo de coronavirus el pasado lunes, después de haber tenido un encuentro político con Insaurralde. Es importante tener en cuenta que todos los funcionarios y líderes políticos que concurrieron a ambas reuniones fueron testeados para conocer sus estados de salud.

Según confirmaron desde el entorno de la ex gobernadora, Vidal es asintomática y se tuvo que realizar el test por haber estado en contacto con el legislador bonaerense. Se encuentra en buen estado de salud y hasta el momento tampoco presentó cuadro febril.

¿Vidal estuvo en contacto con alguien más?

Cuando cualquier paciente que da positivo de Covid-19 se deben rastrear los contactos estrechos que ha tenido en los últimos días. De esta manera se pueden detectar en forma temprana posibles casos y se evita que esos infectados puedan contagiar a otros.

Es por eso que actualmente se están analizando cuáles fueron los últimos contactos de la ex gobernadora Vidal. El último viernes estuvo reunida con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con el senador nacional Martín Lousteau y con el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó.

La ex gobernadora había tenido una reunión con el actual jefe de Gobierno

Rodríguez Larreta fue el primero en hablar sobre su estado de salud. Tras haberse conocido el test positivo de María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño se hizo el hisopado y dio negativo. También eligió Twitter para hablar sobre su diagnóstico y para explicar que, dado el distanciamiento que respetaron durante el encuentro con la ex gobernadora, él no es considerado contacto estrecho.

Les quiero contar que dio negativo el hisopado que me realicé ayer a la noche. Les agradezco los mensajes de cariño que recibí. Como mantuvimos distanciamiento durante el encuentro con @mariuvidal, a quien le mando toda mi fuerza, no soy considerado contacto estrecho. — Horacio Rodríguez Larreta ✋???????????????? (@horaciorlarreta) June 17, 2020

A su vez, Campbell, quien fuera secretario de Asuntos Municipales de Vidal, también había estado en contacto con otras personas del ámbito político, que debieron hacerse el test de coronavirus. De acuerdo a lo trascendido, entre miércoles y jueves se testeará al ex jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai y la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quienes mantuvieron una reunión con él en los últimos días.

Campbell también había estado reunido con el presidente de la Cámara Baja, Federico Otermín, y con el legislador y ex intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, ambos dirigentes de contacto cercano con Insaurralde.