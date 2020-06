Quién es el diputado que estuvo en la sesión presencial y dio positivo de Covid-19

Se trata del legislador del PRO Julio Sahad, representante por La Rioja, quien comunicó el resultado de su test a través de su cuenta de Twitter

Julio Sahad, diputado por el PRO, dio positivo de Covid-19. Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, donde dijo: "quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo".

Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo. — Julio Sahad (@SahadJulio) June 29, 2020

A continuación, aseguró que esta vez no fue la excepción a esa regla que aplica en su vida. "Llegué el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado", afirmó el legislador en su cuenta de la red social.

Te puede interesar ¿Solo diabetes 1 y 2? Un estudio asegura que habría más subtipos

El problema, además de la salud del legislador, es que estuvo la semana pasada en una sesión presencial que se hizo en el recinto de la Cámara de Diputados. El debate duró cerca de diez horas, se extendió desde el jueves a la tarde hasta el viernes a la madrugada. Sahad, quien preside el partido en la provincia a la que representa, que es La Rioja, había viajado a Buenos Aires por ese motivo: el tratamiento de las leyes de teletrabajo, de la promoción de la economía del conocimiento y la campaña para la donación de plasma. Cabe mencionar que las tres obtuvieron la media sanción de la Cámara y ahora esperan su tratamiento en Senadores.

Julio Sahad junto al expresidente Mauricio Macri

Sahad aseguró que llegó a Buenos Aires el martes y lo hizo en su propio auto. De la misma manera retornó a La Rioja, donde debió seguir el protocolo local y aislarse en un hotel. Allí se le practicó el hisopado que finalmente dio positivo.

Como consecuencia del test positivo de Julio Sahad, en Diputados comenzaron a analizar las imágenes, con el objetivo de encontrar contactos estrechos del legislador con otras personas.

Te puede interesar 3 hábitos que parecen distractores pero que te van a ayudar a concentrarte

Otros diputados con Covid-19

Es importante recordar que antes que Sahad había dos diputados que habían confirmado sus diagnósticos positivos de coronavirus. Uno de ellos es Federico Fagoli, quien incluso participó de la sesión del pasado jueves en forma remota. El otro diputado que había sido diagnosticado con Covid-19 es Walter Correa.

Cómo seguirán las sesiones

Hasta el momento las sesiones están funcionando con una parte de los legisladores en el recinto y la mayoría conectados al debate de manera virtual, tanto en Dipuados como en Senadores. Las comisiones, por su parte, se están reuniendo de manera completamente virtual.

Desde la confirmación del diagnóstico de Sahad no ha habido ningún anuncio en relación a cómo seguirán las sesiones, aunque es esperable que pueda haber alguna modificación en la forma de trabajo.