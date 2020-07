El enigma de la mortalidad se puede entender si se mira a Chile

Las noticias que llegan de Chile resultan alarmantes por la cantidad de casos nuevos de coronavirus, pero la mortalidad se mantiene baja

Los casos de coronavirus se han expandido por algunos países más que por otros, tanto a nivel mundial como en la región. En este sentido, los países vecinos de Argentina tienen realidades muy disímiles, de la misma forma que sucedió en Europa cuando el brote de Covid-19 estaba en su punto más alto.

Mientras que Uruguay ha tenido menos de mil casos -956 exactamente- y apenas 28 fallecidos, Brasil se posiciona como la segunda nación más afectada en todo el mundo. El país gobernado por Jair Bolsonaro presenta hasta el momento 1.603.055 casos y ha reportado 64.867 fallecidos. Estos números dan una tasa de mortalidad del 4,2%, apenas por debajo de la letalidad mundial, que es de 4,6% actualmente.

En este contexto, Chile es uno de los países que ha tenido una gran cantidad de casos de Covid-19 diagnosticados en poco tiempo. Desde el comienzo de la pandemia hasta este momento, el país trasandino ha reportado 298.557 pacientes infectados de coronavirus.

Ahora bien, la totalidad de fallecidos es de 7.262. La comparación de dichos números permite concluir que la tasa de mortalidad es de 2,2%, tal como lo indica el último informe epidemiológico publicado por el ministerio de Salud chileno.

Ahora bien, si la tasa de mortalidad mundial es de 4,6% y otros países de la región tienen porcentajes más elevados, ¿cómo es que Chile ha mantenido la mortalidad en un 2%?

La clave está en la cantidad total de tests que se realizaron en el país. De acuerdo al sitio Statista, que ha comparado los testeos realizados en diversas naciones, Chile ha hecho hasta el momento 1.079.644. Si se compara este número con el total de la población chilena se ve que los testeos han alcanzado al 5,5% de la totalidad de los habitantes del país.

Chile ha hecho más de un millón de tests

A su vez, es importante entender que los muertos totales están testeados, es decir, no hay casos de personas que hayan fallecido después de haber tenido un cuadro respiratorio y no hayan sido testeadas. Esto significa que el denominador de la ecuación está dado y es certero, solo queda pensar en el numerador, que son los infectados.

Ningún país tiene la posibilidad de saber la totalidad de los contagiados que tiene. La alta demanda de insumos para testear y el porcentaje de pacientes asintomáticos son los motivos de esa realidad. Sin embargo, sí es posible acercarse a un número estimativo; para hacerlo la única vía es el aumento de la capacidad de testeo. Chile, precisamente, testeó a más de un millón de personas y sigue en ese proceso, por lo que amplía cada vez más el numerador de la ecuación necesaria para entender la situación y la mortalidad en particular.

Cómo está el sistema de salud en Chile

En las últimas semanas Chile ha sido noticia por tener una gran cantidad de casos de coronavirus, muchos de ellos con necesidad de internación. Eso ha provocado una saturación del sistema sanitario, una situación que ha afectado de manera grave a muchos países del mundo -desde Italia y España hasta Brasil y Perú-.

Esta situación plantea otro elemento fundamental para entender el caso chileno y trasladar su análisis a otras naciones. Chile está lejos de tener un sistema sanitario suficiente para todos sus habitantes. Por el contrario, la pandemia de Covid-19 ha demostrado que el colapso era posible y efectivamente sucedió. ¿Qué significa esto? Que Chile ha tenido casi 300 mil casos de Covid-19 y más de 6 mil muertos, pero no todos ellos pudieron recibir la atención que necesitaban. Aún así, la mortalidad se mantuvo baja.

De hecho, días atrás un legislador del oficialismo había sugerido que Chile podría trasladar algunos de sus pacientes a la Argentina, dado que a nivel local el sistema de salud se ha ampliado y todavía no se ha acercado al colapso.

El político había comentado que el plan había surgido del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira. "Él no veía con malos ojos, frente al colapso que avizoraba a fines de junio, que en vez de trasladar a pacientes críticos con COVID-19 desde Santiago a Magallanes o a Concepción, que por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina [...]. Como hoy no están tan saturados, podríamos hacer un convenio de aprovechar nosotros, que estamos falto de aquello, y posteriormente, ojalá no ocurra, que pudiese haber un aumento de contagiados, ustedes [en referencia a los argentinos] utilizar la infraestructura nuestra", comenzó.

La capital chilena ya lleva casi 60 días de aislamiento

"El colapso en Chile no ha llegado al punto de tener que elegir a quién se le da una cama, pero sí ocurre que es común que a una persona mayor, de 80 años, que se le va a colocar un tubo en la tráquea, que es probable que no resista… Se les da a entender a los familiares que en vez de intervenirlo con un ventilador mecánico, se lo trate de una manera compasiva", había explicado el diputado oficialista del país vecino.

Si bien el tema resonó durante varios días el proyecto no llegó a plantearse. Oficialmente, las autoridades argentinas nunca recibieron la propuesta chilena de trasladar a sus pacientes críticos al sistema sanitario albiceleste.

La cuarentena se extendió en Chile también

En los últimos días Chile extendió su régimen de aislamiento, siempre con la idea de evitar más contagios de Covid-19. El ministro de Salud, Enrique Paris, hizo el anuncio de renovación del aislamiento para Santiago y otras ciudades del país, que continuará por siete días más a partir del viernes 3 de julio desde las 22.

Con esta nueva extensión, Santiago de Chile cumplirá 56 días de confinamiento total, es decir, la mitad del que lleva la capital argentina.